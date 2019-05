von Sandra Holzwarth

Donnerstagnachmittag in Wutöschingen: Vor dem Rathaus steht eine bunte Truppe von fröhlichen Kindern und Jugendlichen, alle wirken ziemlich aufgeregt und voller Vorfreude. Ein Bild, das Großes ahnen lässt. Bürgermeister Georg Eble, Förster Jürgen Boller-Berger, Pfarrer Thomas Mitzkus und Beate Süß begrüßen die Gruppe: alles engagierte Ministranten aus Wutöschingen und den Ortsteilen der Gemeinde.

Die Aufgabenstellung

Exakt um 17.07 Uhr ist es soweit: Der Bürgermeister gibt die Aufgabe der 72-Stunden-Aktion bekannt: „Ihr habt bis Sonntagabend, 17.07 Uhr, Zeit, um den sanierungsbedürftigen Rastplatz in Horheim wieder herzurichten.“ Georg Eble lobte das Engagement der Ministranten: „Toll, dass sich wieder so viele junge Menschen zusammengefunden haben, um ein soziales Projekt zu realisieren.“ Die Gruppe beteiligt sich an der 72-Stunden-Aktion, die unter dem Motto „Die Welt ein Stückchen besser machen“ läuft.

Ein ganzes Wochenende lang werden die 43 Ministranten daran arbeiten, die Attraktivität des beliebten Grillplatzes im Horheimer Wald zu steigern. Förster Jürgen Boller-Berger gab den Jugendlichen genauere Anweisungen und Tipps. So sollen die Feuerstelle abgerissen und ein neuer Grill eingebaut werden, eine Sitzgarnitur mit Tisch gebaut und Bänke ersetzt werden. Die Holzhütte soll einen neuen Anstrich bekommen, „und wenn ihr nicht gerade Rosa wählt, dann dürft ihr die Farbe selbst aussuchen“, scherzt Jürgen Boller-Berger mit den Kids.

Auch ein Baumquiz

Ein Teil des Projekts wird sein, einen Barfußpfad anzulegen; und weil rund um diesen Pfad viele große Bäume stehen, bietet sich ein Baumquiz an. Mit einem bunten Fest wird der Abschluss des Projekts am Sonntag gefeiert. Bürgermeister Georg Eble wünschte der Truppe viel Erfolg und bedankte sich bei Förster Jürgen Boller-Berger, der das Projekt ausgearbeitet hat, sowie bei Beate Süß, die für die Organisation rund um das Projekt zuständig ist.

Viel zu tun

Gleich nach der Verkündung trafen sich die Ministranten zur Feinplanung in der Unterkirche. Es gab noch viel zu besprechen und zu organisieren, bevor es am Freitagmorgen am Rastplatz hieß: Ärmel hochkrempeln und gemeinsam anpacken. Es gibt viel zu tun, bis am Sonntag kurz nach 17 Uhr der Schlusspfiff ertönt. Bis dahin wollen die Ministranten ihr gesetztes Ziel erfüllen und einen kleinen Teil ihrer Heimatgemeinde ein Stückchen schöner machen.