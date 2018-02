Wutöschingen 37 Gruppen machen den Wutöschinger Umzug bunt

37 Gruppen sorgten für einen farbenfrohen Umzug der Frösche Wutöschingen. Vor allem die Hexen und die Närrischen Friedle aus Weilheim sorgten für akrobatische Darbietungen.

Wutöschingen - Trotz Schneeregens war die Umzugsstrecke der Narrenzunft Frösche am gestrigen Fasnetsonntag in Wutöschingen voller Besucher. Die 37 Gruppen waren in erstaunlich großen Mengen angereist, manche hatten bis zu drei Busse gut gefüllt. Ansager Conny Schlegel unterhielt das Publikum mit den gebräuchlichen Narrensprüchen der Zünfte und Guggen aus Nah und Fern, auch wenn er im Dauerregen Mühe hatte, die Namen richtig von seiner Liste abzulesen, wie die Kohlrütti-Chlöpfer mit ihrem Leiter Maikel Fahrner bemerkt hatten. Die Narrenzunft Närrisches Friedle Weilheim baute eine Menschenpyramide und erzielte damit den ersten großen Applaus.

Gleich mit allen vier verschiedenen Maskengruppen kam die Bauzemeck-Zunft aus Ostrach nach Wutöschingen: Der dämonische Bauze-Meck im Häs aus grünem und braunem Bast nutzte den Wasenspaten für das Torfstechen allerdings nur, um die Angst zu schüren. Mutig hielt ein kleiner Besucher auf das Locken eines Bauze-Mecks die ganze Dämonenschar ruhig, bis sie dann alle wild durch die Straße tobten. Die Riedplätzle waren bereits von Weitem an ihrem Geschell zu erkennen, die weiblichen Seerosen der gleichen Zunft liefen lieblich am Publikum vorbei, doch die Riedhexen hatten es faustdick hinter den Ohren und sorgten für Unterhaltung: Unter großem Trara sprangen einzelne Hexen über die von Hexen gebildete Mauer, auch ließen die Hexen eine ihrer mutigsten Hästräger auf den Besen in drei Metern Höhe reiten.

Nicht nur süße und hochprozentige Überraschungen hatten die Gruppen mitgebracht, manche trieben es auch ziemlich wild und sorgten für eine heftige Konfettischlacht, wie die Gartazwergla Unterensingen, die sich vor dem Umzug auch noch auf so manches Bild geschlichen hatten. Die Kindergartenkinder aus Wutöschingen und Degernau gehören zu den treuen Umzugsteilnehmern, hier hatte Familie Schwarber eigens eine fahrbare Muschel für ihre kleine Meerjungfrau gebaut.

