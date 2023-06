Zu den Vorteilen für Arbeitnehmer beim Unternehmen zählen attraktive Vergütung mit Gewinnbeteiligung und Montagezuschläge, eine transparente digitale Kommunikation, modernste Werkzeuge, Fahrzeuge und hochwertige Arbeitskleidung. Teamarbeit und Zusammenhalt wird in der mittelständischen Firma großgeschrieben. Mit regelmäßigen Firmenfeiern und einem traditionellen gemeinsamen Mittagessen bei erfolgten Großaufträgen wird immer wieder gerne das familiäre Miteinander gefördert. „Als Familienbetrieb legen wir großen Wert auf eine persönliche und langfristige Zusammenarbeit“, sagt Gaby Schilling. „Seit Jahren sind wir auch ein erfolgreicher Ausbildungsbetrieb und bieten unseren Nachwuchs eine sichere Zukunft. Wir bilden Mechatroniker/innen und Industriekaufleute aus. Zudem bieten wir Studierenden fachspezifische Themen für ihre Abschlussarbeiten an. Der Mix aus aktuellem Fachwissen der jungen Absolventen und unserer langjährigen Erfahrung führt regelmäßig zu spannenden und zukunftsweisenden Ergebnissen.“

Wutöschingen – Mit einem Tag der offenen Tür feiert die Firma Schilling Engineering am Samstag, 17. Juni, von

11 bis 15 Uhr ihr 25-jähriges Bestehen.

25 Jahre Schilling Engineering: Vor 25 Jahren wurde Schilling Engineering als Startup im Privathaus von Günther Schilling gegründet und gehört heute zu den führenden Spezialisten der Reinraumtechnik in ganz Europa. Zur Zeit der Firmengründung waren Reinräume weit weniger etabliert als heute. Dennoch war der Bedarf an partikelfreien Umgebungen groß, was den Ehrgeiz des Geschäftsführers weckte und zu ersten Tüfteleien in der heimischen Garage führte.

Wenige Jahre später stand das erste Raum-in-Raum-Reinraumsystem Europas, das mit dem Rotary-Innovationspreis ausgezeichnet wurde und den Weg für die weitere Erfolgsgeschichte ebnete.

„Immer schon sehr innovativ und visionär unterwegs, konnte ich in den 25 Jahren bei Schilling Engineering viele meiner Visionen umsetzen, die in der Reinraumtechnik sehr positiv aufgenommen wurden“, resümiert Günther Schilling und erklärt weiter „Mit unseren Innovationen haben wir uns auf dem Markt etabliert und sind beständig gewachsen. Am Firmensitz in Wutöschingen-Horheim arbeiten heute rund 80 MitarbeiterInnen.

Hier werden die Reinraumprojekte nach individueller Kundenanforderung geplant, konstruiert und gefertigt. Von der ersten Beratung, über die detaillierte Konstruktion, die Fertigung der Baugruppen, die Installation beim Kunden, bis hin zur schlüsselfertigen Inbetriebnahme liegen alle Schritte in der Hand des mittelständischen Unternehmens.

Besonderen Wert legt der umtriebige Geschäftsführer auf die eigenen Entwicklungen: „Unser CR-Control System war 2007 eine Top-Neuheit“, erinnert sich Günther Schilling. „und auch 2017 waren wir mit der Neuentwicklung des energieeffizienten Reinraumsystems CleanCell 4.0 mit intelligenter Vernetzung innovativ weit voraus.“ 2022 wurde mit dem CleanEasyCell, ein Sauberraum im Baukastensystem zum einfachen und günstigen Selbstaufbau entwickelt.

Die Kunden der Horheimer Firma kommen aus 20 verschiedenen Ländern, das größte Einzelprojekt in der Firmengeschichte wurde in 2021 aber in Baden-Württemberg realisiert: Die Artivion Inc. Jotec GmbH stellt Gefäßimplantate für die Herzchirurgie her. Hier arbeiten bis zu 250 Mitarbeiter in 22 Räumen in der Reinraumanlage von Schilling Engineering.

Mit dem wachsenden Erfolg wurde das Firmengebäude des Reinraumherstellers in Horheim 2016 auf 5000 Quadratmeter Nutzfläche und 2018 um zusätzliche 2000 Quadratmeter für Lagerfläche und Logistikhalle erweitert. Umsatz und Mitarbeiterzahlen stiegen jährlich in zweistelligen Prozentbereichen.

„Es ist eine Mischung aus Kreativität, fachlichem Können und kooperativem Führungsstil, was uns letztendlich zu solchem Erfolg und Wachstum geführt hat“, berichtet Günther Schilling nicht ohne Stolz.