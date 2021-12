von Yvonne Würth

Einen kreativen Adventskalender führen bereits im zweiten Jahr 24 Frauen aus dem Raum Wutöschingen. Die Gruppe hatte sich teilweise spontan im Herbst durch WhatsApp-Kontakte gebildet, ein Treffen im Freien ermöglichte die Teilnahme auch während der Corona-Pandemie. Wie Initiatorin Bianca Manz im Gespräch mit dieser Zeitung erläutert, kam die Idee dazu von Frauen aus Stühlingen und Bettmaringen nach Wutöschingen.

Dass ein selbst gemachter Adventskalender nicht viel kosten muss und 24 Tage lang Freude, Unterhaltung oder Aufmunterung in der Corona-Zeit bringen kann, zeigen die 24 Frauen aus Wutöschingen. | Bild: privat

Jede 24 Frau hat für den Adventskalender eine Kleinigkeit gebastelt oder besorgt und in 24-facher Ausführung verpackt. „Da wir natürlich nicht vorher besprochen hatten, wer was schenkt, gab es im ersten Jahr gleich viermal eine Trinkschokolade, aber das macht ja nichts.“ Dass dies auch mit wenig Geld möglich ist, zeigen die kreativen Ideen.

Mit nachhaltigen und kreativen Ideen haben sich 24 Frauen in Wutöschingen eine besondere Freude in der Adventszeit gemacht. Jede hatte 24 gleiche Päckchen gepackt, beim einzigen Treffen im Freien wurden diese gemischt und jede konnte mit 24 verschiedenen Adventskalender-Päckchen nach Hause gehen. | Bild: privat

So wurden für die „15-Minuten-Weihnachten“ von Melanie ein Teelicht, ein Teebeutel und eine Geschichte verpackt. Dass bei den Verpackungen auf Nachhaltigkeit geachtet wurde, ist ein weiterer positiver Aspekt. Schraubgläser mit selbst gemachter Marmelade oder Knuspermüsli oder Fläschchen mit eigenem Balsamico-Essig wurden in bemalte Papiertüten verpackt. Oder ein Kaffeebecher als Verpackung wiederverwendet.

576 Päckchen wurden Ende November in den Garten der Familie Manz nach Wutöschingen gebracht. 24 Frauen haben jeweils 24 Geschenke gefertigt. Beim einzigen Treffen Gruppe wurden die Päckchen verteilt und mit nach Hause genommen. | Bild: privat

Regina Mahler sagte zur Aktion: „Super Sache! Gerade in diesen wilden Zeiten, in denen man sich kaum sieht, bringt der Adventskalender Freude in den Alltag. Jeden Tag eine schöne Überraschung. Manche geben sich unglaublich viel Mühe. Zur Nachahmung empfohlen!“ Ihre Idee für dieses Jahr waren Chili-, Kräuter- und Gemüsesamen mit Anleitung und Anregung für das Küchenfensterbeet: „Spice up your Life“.