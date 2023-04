Turbulente Wochen hat das Orga-Team der neunten Egginger Kunsttage hinter sich, die Leiterin Tanja Spieker ist dennoch zuversichtlich und freut sich auf die Ausstellung am 22. und 23. April von 11 bis 17 Uhr in der Gemeindehalle in Eggingen. Ein federführender Organisator fiel aus gesundheitlichen Gründen aus, so mussten Flyer und Raumplanung neu erstellt werden. „Vor allem Ralf Pittelkow und seine beiden Söhne haben viel Zeit und Mühe in das Projekt gesteckt“, freut sich Leiterin Tanja Spieker.

Auch Grundschüler machen mit

Im Pfarrsaal wird die Kaffeestube aufgebaut und im Foyer können die Kinder unter fachkundiger Anleitung kreativ werden. Auch die Grundschule Eggingen ist mit dabei. Jeder Schüler hat eine Latte bemalt – zusammen wird daraus ein großer Lattenzaun mit 103 Elementen. Nach den neunten Egginger Kunsttagen findet der bunte Zaun dann seinen Platz auf dem Schulgelände.

Diese Künstler stellen aus

Folgende Künstler stellen bei den Egginger Kunsttagen aus: Susanne Maglio (Malerei), Luise Maier (Teddies), Ludwig Nehmer (Kalligrafie), Monika Noller (Quilts), Ralf Pittelkow (Airbrush), Conny Pulito (Korbflechterei), Sarah Rebmann (Zeichnungen), Hubert Rombach (Holzschalen), Marianne Roth (Malerei), Karin Schauer (Fingerfarben Malerei), Lukas Schmid (Holzskulpturen), Michael Schmidt (Holzskulpturen), Ralf Siegler (Holzskulpturen), Uwe Hanisch (Holzskulpturen), Linda Spieker (Malerei), Ingrid Veit (Malerei), Thomas Wechlin (Malerei), Christian Kreusch (Malerei, Holz, Metall), Harry Amann (Skulpturen Metall), Uwe Harnisch (Holzskulpturen), Tatjana Hnatiuk (Malerei), Tatjana Huber (Zeichnungen) und Reinhard Limberger (Fotografie).

Besucher können kreativ werden

Das Besondere an den neunten Egginger Kunsttagen ist das zusätzliche Angebot vieler Aussteller, hier können auch die Besucher selbst kreativ werden oder erhalten besondere Einblicke in die Arbeit der Künstler. Das Thema Achtsamkeit findet einen besonderen Platz. Damit jeder der 22 ausstellenden Künstler genügend Platz hat, seine Werke zu präsentieren, wurden die Halle und die Bühne ausgemessen und ein Raumplan erstellt. Im Foyer darf es auch etwas lauter zugehen, dort können die Kinder kreativ werden. Und für die Bewirtung der Besucher backen die Künstler Torten und Kuchen und der Pfarrsaal wird als Kaffeestube eingerichtet.