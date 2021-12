von Sandra Holzwarth

2020 ist für den Wutöschinger Wald ein schwieriges Jahr gewesen – und nicht nur für ihn. Auch Förster Jürgen Boller-Berger und sein Team haben schwere Zeiten hinter sich, dass wurde deutlich, als Bürgermeister Georg Eble und der Förster in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Ergebnis präsentierten. Im Vollzug wurde zwar ein Ergebnis von 31.418 Euro erreicht, obwohl im Haushalt ein Fehlbedarf von 67.000 Euro eingeplant war. Doch das Plus ist kein erfreuliches Ergebnis, wenn man die Mengen an Holz betrachtet, die eingeschlagen wurden.

Die Holzpreise Zuletzt wurden Brennholzpreis und Gabholzmacherlohn im Jahr 2015 angepasst. Die Preise bleiben mit der Anpassung für 2022 größtenteils bestehen, lediglich bei der Holzart Buche lang erfolgt eine Erhöhung von 2 Euro pro Festmeter von 58 auf 60 Euro. Folgende Preise bleiben bestehen: Buche 70 Euro pro Ster, Eiche 65 Euro pro Ster, Esche und Hartholz 65 Euro pro Ster, Nadelholz 55 Euro pro Ster, Birke 70 Euro pro Ster, sonstiges Laubholz lang 55 Euro pro Ster, Nadelholz lang 43 Euro pro Ster. Der Gabholzmacherlohn wird mit 32 Euro pro Ster beibehalten.