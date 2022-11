von Yvonne Würth

180 Beschäftigte der Aluminiumwerke Wutöschingen (AWW) haben am Dienstag für 1,5 Stunden ihre Arbeit niedergelegt. Dazu aufgerufen hatte die IG Metall Lörrach. Hintergrund ist die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie.

„Die Arbeitgeber lehnen bisher unsere Forderung ab beziehungsweise machen in den bisherigen Verhandlungen völlig unzureichende Angebote“, kündigt die IG Metall Freiburg den Streik in einer Mitteilung an.

Die Arbeiter der Aluminiumwerke Wutöschingen fordern acht Prozent mehr Entgelt. | Bild: Yvonne Würth

Am Dienstagnachmittag ist die vierte Verhandlungsrunde geplant. Wie Gewerkschaftssekretär Franz Ritter von der IG Metall Lörrach dem SÜDKURIER vor Ort mitteilte, sei dies der erste Warnstreik im Landkreis, weitere folgen in den nächsten Tagen in den Betrieben, der Auftakt war am Montag in Freiburg.

Die Beschäftigten der AWW haben, verteilt über die Früh- und Tagschicht, von 9 bis 10 Uhr ihre Arbeit niedergelegt. Die 180 Männer und Frauen versammelten sich, ausgestattet mit roten Fahnen, Schals und Mützen, vor dem Werksgelände und lauschten den Worten von Gewerkschaftssekretär Franz Ritter (IG Metall Lörrach), Hans-Peter Menger (Deutscher Gewerkschaftsbund) und dem AWW-Betriebsratsvorsitzende Ferhat Orak.

IG Metall Die IG Metall ist die gewerkschaftliche Vertretung der Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie, des Metall- und Elektrohandwerks, der Textilindustrie und der Textilen Dienste, der Holz- und Kunststoffbranchen sowie der Informations- und Kommunikationswirtschaft. Bundesweit sind laut Auskunft der IG Metall etwa 2,2 Millionen Arbeitnehmer sind in der Gewerkschaft organisiert. Die IG-Metall-Geschäftsstellen in Freiburg und Lörrach sind in den Regionen Waldshut, Lörrach, Emmendingen, Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald mit drei Büros in Lörrach, Waldshut und Freiburg vertreten. Die IG Metall setzt sich in der Region nach eigenen Angaben mit rund 700 Betriebsräten, Jugendvertretungen und Vertrauensleuten in mehr als 130 Betrieben ein.

„Wir finden es unmöglich, dass man jetzt in der Zeit in der Friedenspflicht nicht gute Angebote macht. Wir haben 21 gute Jahre gehabt, die Leute haben Überstunden gemacht, zum Teil an den Feiertagen gearbeitet. Sie haben harte Arbeitsbedingungen, während Corona waren die Leute immer da, haben immer geschafft, wenn man sie gebraucht hat. Und jetzt brauchen wir das, was die Arbeitgeber mit ihren Kunden genau gleich machen, sie müssen ihre Preise erhöhen, weil die Energiepreise uns davon laufen“, sagte Gewerkschaftssekretär Franz Ritter in Wutöschingen.

Gewerkschaftssekretär Franz Ritter von der IG Metall Lörrach. | Bild: Yvonne Würth

Gefordert werden acht Prozent mehr Entgelt. Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sind laut Auskunft der IG Metall festgefahren. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall bietet 3000 Euro Inflationsprämie bei einer Laufzeit von 30 Monaten.

„3000 Euro für 30 Monate, das ist einfach eine Unverschämtheit, sie lassen uns keine andere Wahl als auf die Straße zu gehen. „, erklärte auch der Betriebsratsvorsitzende der AWW, Ferhat Orak, den versammelten Beschäftigten. „Das ist für uns ein Reallohnverlust.“ Auch die Differenzierung vom Weihnachtsgeld lehnte er ab.

Gewerkschaftssekretär Franz Ritter von der IG Metall Lörrach (links) und der Betriebsratsvorsitzende Ferhat Orak von den Aluminiumwerken Wutöschingen (rechts) sprachen vor den versammelten Arbeitern. | Bild: Yvonne Würth

„Mittlerweile haben in Baden-Württemberg 200.000 Kolleginnen und Kollegen die Arbeit niedergelegt und sind dem Aufruf zum Warnstreik gefolgt. Deshalb ist es wichtig, dass auch ihr hier ein deutliches Signal an die Gegenseite sendet, und auch ihr hier die Arbeit für mindestens zwei Stunden niederlegt“, so Hans-Peter Menger vom Deutschen Gewerkschaftsbund.

Er machte den Beschäftigten Mut zu mehr Widerstand, da die Wirtschaft auf vollen Touren laufe und brumme. „Noch nie wurde in den Unternehmen auch unter Corona so viel Geld als Gewinn verbucht, wie zur Zeit, trotz der gestiegenen Energiepreise.“ Die geforderten acht Prozent seien gerechtfertigt.

Hans-Peter Menger vom Deutschen Gewerkschaftsbund. | Bild: Yvonne Würth

Mit Mützen, Schals, Pfeifen und Transparenten wurden die Beschäftigten ausgestattet, viele nutzten diese Arbeitspause und genossen die belegten Brote und Getränke aus der AWW-Küche, die der Betriebsrat für den Warnstreik geordert hatte.

„Wenn es keine Lösung gibt, sind wir bereit für Urabstimmung und Streik“, wird Norbert Göbelsmann, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Freiburg, nach dem Streik in einer Mitteilung der IG Metall zitiert.

Streiks in der Region

Am Donnerstag haben 100 Beschäftigte der NSI Präzisionsdrehteile in Lörrach ihre Arbeit niedergelegt.