Wutöschingen 16,23 Millionen Euro: Wutöschingen plant Rekordinvestitionen

Die Gemeinde Wutöschinegn hat den Haushalt für 2018 verabschiedet und plant eine Rekordsumme von über 16 Millionen Euro für Projekte ein. Die geplanten Maßnahmen im erweiterten Gewerbegebiet Horheim sind dabei der mit Abstand größte Posten.

Dass Wutöschingen mutig voranschreitet ist kein Geheimnis, entsprechend dieser Philosophie stellt sich auch der aktuelle Haushaltsplan dar. Mit einem Gesamtvolumen von über 34,3 Millionen Euro leistet sich die Wutachgemeinde einen weiteren mutigen Schritt in die Zukunft, denn die Investitionssumme beträgt eine Rekordhöhe von 16,23 Millionen Euro, im Vorjahr lag diese bei nur 5,4 Millionen und auch da hat die Gemeinde einiges auf die Beine gestellt sowie zusätzlich überplanmäßig finanziert.

Auch in diesem Haushalt sind einige Vorhaben, die der Kommune am Herzen liegen, noch gar nicht kalkuliert, „wir haben es dennoch immer geschafft, eine Realisierung trotzdem hin zu bekommen, sollte es notwendig sein“, betonte Bürgermeister Georg Eble. Die größten Investitionen stecken in der Erschließung des erweiterten Gewerbegebietes Horheim, hier möchte die Gemeinde schnellstmöglich den zahlreichen Interessenten aus Industrie, Handel und Gewerbe Raum zum Bauen bieten und nimmt außerdem viel Geld in die Hand, um die Abwassersituation für das komplette Gewerbegebiet auf den modernsten Stand zu bringen.

Auch die Erschließung des neuen Wohngebietes in Schwerzen kostet eine gewaltige Stange Geld sowie die Unterhaltung der Wasserläufe samt Hochwasserschutz. Außerdem soll die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt um eine weitere Gruppe erweitert werden, was mit einem Anbau für rund 340 000 Euro verbunden ist und für die Schulen stehen ebenfalls wieder Gelder bereit. Dass im Pflegeheim Sonnengarten von Seiten der Gemeinde Wutöschingen eine Halbtagsstelle mit 35 000 Euro für die Beschäftigungstherapie von Heimbewohnern finanziert wird, ist der Kommune auch sehr wichtig. „Wir möchten den Menschen hier mehr Lebensqualität bieten“, lautet die Erklärung von Eble. Und diese Lebensqualität, die sich auch positiv in vielen anderen Bereichen der aufstrebenden Gemeinde zeigt, hat eben seinen Preis. Um all diese Maßnahmen finanzieren zu können, werden im laufenden Jahr die Rücklagen Wutöschingens gewaltig schrumpfen und zwar von 11 115 000 Euro auf nur noch 4115 Euro. Außerdem wird sich die Kommune Finanzmittel auf dem öffentlichen Geldmarkt leihen und Kredite in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro aufnehmen. Das Schuldenniveau pro Kopf wird sich dadurch mehr als verdoppeln, aktuell liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 509 Euro, bis zum Jahresende werden es voraussichtlich 1035 Euro sein.

Aufgrund der hohen Investitionsrate, die mit einer gewaltigen Rücklagenentnahme plus Neuverschuldung verbunden ist, liegt die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt nur bei 1 125 000 Euro. Dennoch ist das Ratsgremium positiv gestimmt und hat den Haushaltsplan einstimmig verabschiedet. „Der Haushalt ist solide aufgestellt, Wutöschingen steht sehr gut da, man sieht und spürt, dass wir viel investieren, das zahlt sich in der Zukunft aus“, lobte Stefan Ruppaner (Freie Wähler) abschließend..