von Katharina Vogelbacher

Die Volksbank Klettgau-Wutöschingen-Stiftung hatte zum dritten Mal zu einem Kindertheater in der Alemannenhalle in Wutöschingen eingeladen. Das Kindertheater der Stiftung wurde 2019 zum ersten Mal organisiert und nach Corona-Pause 2021 weitergeführt. Es soll zu einer jährlichen Wintertradition werden. Rund 150 Kinder waren zum Stück der Nimmerland Theaterproduktion angemeldet und hatten viel Spaß während der einstündigen Vorstellung „Die 9. Sinfonie der Tiere“.

Rund 150 Kinder verfolgten die 9. Sinfonie der Tiere der Nimmerland Theaterproduktion in der Alemannenhalle Wutöschingen. | Bild: Katharina Vogelbacher

In dem Theaterstück findet sich der frisch studierte und bankrotte Dirigent Karavan im Schlamassel: Seine Chance: Er kann aufgrund einer Verwechslung in Berlin dirigieren, ihm fehlt aber das Orchester zum Auftritt. Nach langer Suche landet er bei einer dubiosen Agentur, die ihm etwas problematische Orchestermusiker verspricht. Am nächsten Tag klingelt es an der Tür und nach und nach trudeln 13 Musiker herein: Der Paukenlöwe, die Klarinettenschildkröte und der Tubawolf sind alle mit dabei. Bei so einer bunten Räuber-Beute-Mischung nimmt der Appetit Überhand und der Dirigent Karavan muss einen Weg finden, das Chaos zu kontrollieren.

Mit Witz und schnellen Rollenwechseln zwischen den 14 Musikern wurden den Kindern Musikinstrumente und der Aufbau eines Orchesters spielerisch vorgeführt, während die bittersten Feinde schlussendlich friedlich zusammenkommen und ihre Liebe zu Beethoven finden. Am Ende der Vorstellung konnten alle Kinder das zum Theater gehörige Bilderbuch mitnehmen.