Zum Horremer Rosemändig hatten die Vereine aus Horheim ins Roseneck und den Brünnleweg eingeladen.

Beim Kinderumzug war eine musikalische Abordnung, bestehend aus den Kohlrütti Chlöpfern Horre, dem Musikverein Horheim und dem Narrenverein Horheim vorangelaufen. Ihnen folgten die Kindergartenkinder und Schulkinder.

Der Turnverein Horheim hatte eine reichhaltige Kaffeestube beim Horremer Rosemändig, das Bild entstand beim Aufräumen. | Bild: Yvonne Würth

Beim Roseneck angekommen, gab es Süßes und Spiele für die Kinder, außerdem hatten die Vereine für die Kinder jeweils ein Programm angeboten. Während die 15 Guggenmusiken für Unterhaltung gesorgt hatten, gab es Leckeres bei den Vereinen.

Die Kostümprämierung gewannen die beiden Pusteblumen, gefolgt von den Holzfällern, den Clowns und den Monstern.

Die Gäste-Kostüm-Prämierung beim Horremer Rosemändig gewannen die Pusteblumen aus Wutöschingen. Den zweiten Preis gab es für die Holzfäller aus Geißlingen, die Clowns aus Wutöschingen erzielten den dritten Preis und eine Flasche Sekt bekamen die Monster (nicht im Bild). Ilona Simon (Chropfli) und Robin Ebner (Rüttis) aus der Jury hatten die Preise verteilt. | Bild: Yvonne Würth

Was bereits vor Corona üblich war, fand auch jetzt wieder statt: Nicht nur die Guggenmusiken und viele Besucher kamen zum Horremer Rosemändig, sondern auch die Narren, die am Nachmittag auswärts Fasnet gemacht hatten, feierten den Abschluss in Horheim.

Guggenmusiken auf der Bühne Diese Guggenmusiken traten beim Horremer Rosemändig auf: Die Fidelen Stammtischler, Musikverein Geißlingen, Prärie-Hüüler Weilheim, Lättä-Bomber Rechberg, Ohräquäler Rheinfelden, Kohlrütti-Chlöpfer Horre, Zarte Säu Tiengen, Ruinä-Dängler Lauchringen, Schorebord Krächzer Höchenschwand, Bockers Gurtweil, Node Nueli Dachsberg, Stadtbachschränzer Tiengen und als Special Act auf der Chropfli-Bühne die Erbsranze-Schränzer Hänner.

Darunter die Frösche Wutöschingen, die Geißen Weizen und die Menhir-Hexen Degernau. Manche nutzten die Live-Musik von Ralf Henning im Rathaus zum Tanzen. Rütti-Vorsitzender Robin Ebner bedankte sich bei Bürgermeister Georg Eble und den Landfrauen für die Nutzung der Räume während der Wochen, an denen die Rüttis ihr neues Kostüm gefertigt hatten.

Ein ruhiges Plätzchen gab es in den Vereinsräumen des Ski- und Wanderclub (Bild) ebenso wie in der Kaffeestube des Turnvereins Wutöschingen beim Horremer Rosemändig. | Bild: Yvonne Würth

Wer Interesse bekommen hat, kann am 4. März zur offenen Probe der Kohlrütti-Chlöpfer in den Brünnleweg 3 kommen.

Sie wollen noch mehr Bilder vom Horremer Rosenmändig? Hier gibt es sie.

