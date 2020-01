von Yvonne Würth

Zur Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr haben sich die Feuerwehrkameraden aus Wutöschingen nahezu vollständig in der Klosterschüer Ofteringen getroffen.

Berichte: Gesamtkommandant Andreas Denoke verzeichnete von den Einsatzzahlen her ein ruhigeres Jahr als im langjährigen Schnitt: „Die organisatorische Arbeit war deshalb aber nicht weniger. Ganz im Gegenteil.“ Mit 88 Mitgliedern der Einsatzabteilungen liegt die Gesamtfeuerwehr Wutöschingen über den geforderten 81. Denoke wünscht sich aber weiterhin 100, gerne auch Quereinsteiger: „Es ist die Herausforderung der Zukunft, ständig neue Mitglieder zu gewinnen.“

Die Feuerwehr Die Feuerwehr Wutöschingen besteht aus 136 Mitgliedern. Diese werden aufgeteilt in die Abteilungen Schwerzen (19), Wutöschingen (39), Horheim (30), Altersabteilung (21), Jugendfeuerwehr (27) geführt.

26 Einsätze (zehn weniger als 2018) waren gefordert. Überlandhilfe gab die Wehr beim Verkehrsunfall am 7. November bei Eberfingen. Beim Großbrand im Stockenweg in Schwerzen konnte man sich auf das Löschen konzentrieren, da die Bewohner alle bereits in Sicherheit waren. „Sehr positiv bleibt auch die Zusammenarbeit mit allen anderen Hilfsorganisationen DRK, Ortsverband, Polizei, THW und befreundeten Feuerwehren zu erwähnen. Das macht echt Spaß, man hilft sich, es ist einfach eine Sympathie spürbar, die vieles, auch in kritischen Situationen, einfacher macht“, sagte Denoke.

Bürgermeister Georg Eble lobte die Kameraden in einer intensiven Rede, er bezeichnete die Kameraden als moderne Samariter: „Ihr zählt zu den barmherzigen Menschen.“ Er beglückwünschte Markus Thiel, der seinen Bruder Andreas nach 22 Jahren im Amt des Stellvertretenden Abteilungskommandanten von Schwerzen ablöst. „Es ist eine Aufbruchstimmung in allen drei Abteilungen zu spüren, besonders in Schwerzen, Sie haben noch nie so eng zusammengearbeitet, das hat mit den Menschen zu tun.“

Vertreter der Hilfsorganisationen: Dass diese Zusammenarbeit seit einigen Jahren außergewöhnlich gut funktioniert, zeigten die Ansprachen der Gäste. Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger freute sich, dass der Landkreis Waldshut nach langen Jahren Vorreiter im Digitalfunk sei und bat um Feuerwehr-Ausbilder aus Wutöschingen für den Landkreis. Kreisverbandsvorsitzender Ralf Rieple bat, auch den Umgang mit Gifttieren zu proben.

In die Reihen der Aktiven wurden vier Feuerwehrkameraden aufgenommen. Tom Lampert (von links) aus der Abteilung Schwerzen erhielt Handschlag und Satzung sowie die Ernennungsurkunde von Gesamtwehrkommandant Andreas Denoke (nicht im Bild), ebenso Steven Weidner und Marc Dohse (beide Abteilung Wutöschingen). Nach einer Pause ist Peter Lichtnow (nicht im Bild) zurück in der Feuerwehr. | Bild: Yvonne Würth

Alexander Maus vom THW erinnerte an die Zusammenarbeit vor zwei Jahren bei der Abwasserleitung: „Damals wurde gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und THW gut funktioniert.“ Thomas Herr sprach im Namen der Polizei und nannte den Brand in Schwerzen und den Verkehrsunfall im November als Beispiele für gute Zusammenarbeit: „Es ist eine hohe Eigenmotivation der Mannschaft, es gab recht kurze Infowege, ein kurzer Anruf genügte, reibungslos hat die Zusammenarbeit geklappt. Wir von der Polizei haben offene Türen, vor allem für die Feuerwehr.“

Proben: Die seit einem Jahr bestehende Tagesalarmgruppe wurde viermal alarmiert. Neben dem gewohnten Probenbetrieb gab es eine Raumschaftsübung am Krankenhaus Stühlingen sowie die Nachbarschaftsprobe beim LCK Erzingen. Besonders aufwendig war die Nachbarschaftsübung „THL extrem hoch drei“ in Wutöschingen.

Die seit einem Jahr bestehende Tagesalarmgruppe wurde viermal alarmiert. Neben dem gewohnten Probenbetrieb gab es eine Raumschaftsübung am Krankenhaus Stühlingen sowie die Nachbarschaftsprobe beim LCK Erzingen. Besonders aufwendig war die Nachbarschaftsübung „THL extrem hoch drei“ in Wutöschingen. Wahlen: In den Feuerwehrausschuss der Gesamtwehr gewählt wurden Lucas Maier, Ingmar Rudigier (Abteilung Horheim), Anton Kern, Markus Thiel (Abteilung Schwerzen), Andreas Dohse und Stefan Schmidt (Abteilung Wutöschingen). Gesamtwehrkommandant Andreas Denoke gedachte der verstorbenen Kameraden Herbert Raißer, Christoph Lampert, Karlheinz Braun, Heinz Keßler und Herbert Schmidle mit einer Schweigeminute. Kassierer Martin Fehrenbach hatte ein kleines Minus verbucht, da die Einnahmen (Zuwendungen der Gemeinde) leicht die Ausgaben (Essen und Geschenke an der Versammlung, neues Rednerpult) unterschritten. Nach 25 Jahren gibt er dieses Amt an Tizian Deck weiter.

Altersobmann Klaus Büche wurde wiedergewählt, er machte den Kameraden mit zahlreichen Festivitäten und Besichtigungen das Alter schmackhaft, darunter eine Führung durch die Aluminiumwerke Wutöschingen. Am 16. Mai wird der Lindenhof besichtigt.

Nach zehn Jahren stand Schriftführer Andreas Hausy nicht mehr zur Wahl, für ihn folgt Jens Biewald (Abteilung Schwerzen). Eberhard Gerspach führte die Bronzegruppe zum verdienten Leistungsabzeichen, Tilo Hilpert wird neu die Organisation rund um die Leistungsabzeichen übernehmen. Die Atemschutzwerkstatt läuft seit drei Jahren auf Volllast trotz weniger Brandeinsätze durch vermehrtes Üben. Stefan Füller und Thomas Blattert galt Dank und Respekt für diese Leistung. Bereitschaftsleiter Benno Macchinetti vom DRK gibt nach zwölf Jahren seinen Posten ab und dankte für die gemeinsame Zusammenarbeit.