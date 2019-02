von Juliane Kühnemund

Gute Nachricht für potenzielle Bauherren: Der Gemeinderat Wutach hat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend die Ausweisung eines neuen Baugebiets in Münchingen befürwortet. Zwölf Bauplätze sollen im Bereich Liebhaldenweg entstehen. Der Aufstellung eines Bebauungsplans gab das Gremium grünes Licht.

Gemeinde reagiert auf Nachfrage

In Münchingen gibt es bislang kein kommunales Baugebiet für eine Wohnbebauung. Junge einheimische Familien hätten aber Interesse, sich in Münchingen ein Eigenheim zu bauen, informierte Bürgermeister Christian Mauch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Diese Nachfrage sei denn auch Grund dafür gewesen, die Ausweisung von Baugrundstücken in Angriff zu nehmen. Nur so könne die junge Generation im Ort gehalten werden, was wiederum zur Stärkung des Ortsteils beitrage.

Attraktive Lage

Wie der Bürgermeister weiter ausführte, biete sich der Bereich am Liebhaldenweg als Baugebiet an. Zum Einen, weil dieser Bereich bereits im Flächennutzungsplan für eine Wohnbebauung vorgesehen sei. Zum Anderen sei das Gebiet mit seiner herrlichen Lage und Aussicht überaus attraktiv. Nach erfolgreichen Grundstücksverhandlungen seien bereits die meisten Flächen im Eigentum der Gemeinde, fügte Mauch an. Er informierte weiter, dass das Büro Wiest einen Bebauungsplanentwurf ausgearbeitet habe.

Zwölf Baugrundstücke

Über die Eckdaten des Planentwurfs informierte dann auch Planer Daniel Wiest. Nach seinen Worten wird der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Liebhaldenweg II“ im Norden durch Grünland und Ackerflächen des Gewanns „Hüttenäcker“ begrenzt, im Osten und Süden durch die Bestandsbebauung am Liebhaldenweg und im Westen durch die Bebauung entlang der Kirchstraße. Insgesamt umfasst der räumliche Geltungsbereich rund 11 000 Quadratmeter. Vorgesehen sind zwölf Baugrundstücke mit einer Größe zwischen 600 und 1000 Quadratmetern. Bebaubar ist eine Fläche von 9000 Quadratmetern.

Pro Haus drei Wohneinheiten erlaubt

Der Planentwurf lässt den Bauherren bei der Gestaltung der dort entstehenden Häuser viel Freiheit. Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser, pro Haus sind drei Wohneinheiten erlaubt. Das Plangebiet wird teilweise durch die vorhandenen Straßen (Liebhaldenweg, Kirchstraße) und teilweise durch eine neue Straße in Form eine Querspange zum Liebhaldenweg erschlossen. Diese soll auf eine Breite von 5,90 Meter ausgebaut werden.

Grünes Licht

Der Gemeinderat befürwortete die Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren. Der Planentwurf wurde gebilligt. Beschlossen wurde ferner eine freiwillige frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Form eine Infoveranstaltung in Münchingen. Wir werden noch berichten.