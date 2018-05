Wutach Wutach gibt Gas beim Breitbandausbau: In Ewattingen sollen die Glasfaser in jedes Haus

Wutach gibt Gas beim Breitbandausbau: In Ewattingen sollen die Glasfaser in jedes Haus

Die Vorbereitungen für den Breitbandausbau in Wutach laufen auf Hochtouren. Wenn es nach Bürgermeister Christian Mauch geht, soll ganz Ewattingen mit Glasfaser versorgt werden. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,2 Millionen Euro, das Land fördert den Ausbau mit 744.000 Euro.

Im „Regierungssitz“ von Wutach, in Ewattingen, steht Großes bevor: Der Netzausbau für Glasfaseranschlüsse in allen Häusern des knapp 800-Seelen-Dorfes. „Jetzt oder nie“, sagt der Bürgermeister, Christian Mauch, zu der bevorstehenden Großmaßnahme, für die es von der Landesregierung eine Förderzusage von 744 000 Euro gegeben hat.

Das hört sich zwar viel an. Die Gemeinde muss dennoch Zusatzanstrengungen unternehmen: „Wir wollen Ewattingen komplett mit Glasfaser versorgen können, der Zuschussantrag konnte aber natürlich nur für die Straßenzüge ohne Leerrohre gestellt werden“, erläutert Mauch. Erste Leerrohre hatte man nämlich schon 2012 verlegt.

Enger Zeitrahmen für Umsetzung

„Wir hoffen, möglichst wenig wieder aufreißen zu müssen“, meint der Bürgermeister mit Blick auf frühere Sanierungsmaßnahmen von Straßen, aber auch auf künftige Arbeiten. Diese Fördermaßnahmen zeichnet nämlich aus, dass der Zeitrahmen für die Umsetzung sehr eng gesteckt ist.

Noch bis zum Juli wird dementsprechend der Spatenstich erfolgen müssen. „Das ist zu kurzfristig, da können wir nicht auf andere mögliche Maßnahmen warten“, sagt Rechnungsamtsleiter Arnold Hettich.

„Die Versorgung mit schnellem Internet ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben“, daran lässt Bürgermeister Christian Mauch keinen Zweifel. Häuser, die solche Verbindungen nicht böten, würden erheblich an Wert verlieren. Ferienwohnungen ohne anständige Internetversorgungen seien auf Sicht nicht mehr vermietbar. Auch als Gemeinde stünde man im Wettbewerb für möglich Zuzüge oder auch Ansiedlungen von Firmen.

Darum ist das Breitband so wichtig

„Es geht nicht mehr ohne. Was schon jetzt für viele normale Haushalte Standard ist, das Streamen von Filmen, Musikhören über das Internet, das Laden großer Dateien oder auch ein Heim-Arbeitsplatz, geht künftig nur noch mit wirklich hochwertiger Versorgung mit schnellem Internet.“

Das könnten Mitbewerber, die nach wie vor auf Kupfer-Zuleitungen in die Häuser setzten, auf Dauer nicht bieten, meint Christian Mauch. Auch deshalb nicht, weil die Digitalisierung in vollem Gange sei und man sich heute sicher noch nicht vorstellen könne, was man morgen noch alles via Netz macht.

Als Bürgermeister sei zudem wichtig – anders als für freie Marktanbieter – dass alle Bürger gut versorgt würden, was eben nur die Glasfasertechnik als Direktanschluss bieten könne. Es sei wirklich die einzige Technik, die unabhängig von der Leitungslänge zum nächsten Knotenpunkt und der Zahl der Einwähler alle Anschlussnehmer zuverlässig und gleich gut versorgen würde.

Mit Bonndorf verbindet Wutach nicht nur die Zugehörigkeit zur selben IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit) mit der das Zukunftsthema gestemmt werden soll. Von dort wird auch die Tourismuschefin und bisherige Marketing-Leiterin für die Glasfaserversorgung in Bonndorf, Petra Kaiser, nach Wutach kommen und die Gemeinde unterstützen.

„Das ist auch eine erhebliche finanzielle Anstrengung für unsere Gemeinde, wenn wir mit einer Förderquote von 70 Prozent herauskommen, müssen wir zufrieden sein“, so Mauch. Ersten Schätzungen zufolge, werden die Gesamtkosten für diesen Abschnitt Ewattingen – die anderen Ortsteile sollen folgen – bei rund 1,2 Millionen Euro liegen. Im Sinne aller, der Bürger und der Gemeinde, hoffe er dementsprechend auf möglichst großen Zuspruch.

Breitbandausbau

Schritte für Glasfaser in Ewattingen: Derzeit werden die Vertragsentwürfe für die Anschlussnehmer im Rathaus vorbereitet. Dann diskutiert der Gemeinderat die Anschluss-Preise. „Wir werden uns sicher an den sehr günstigen Preisen innerhalb unserer IKZ orientieren, wir wollen die Bürger nicht überfordern“, so Bürgermeister Christian Mauch. Innerhalb eines engen Aktionszeitraums seien diese gültig. „Die Gemeinde muss planen können und kann nicht täglich umplanen.“ Die Zusendung der Verträge erfolgt vor Einwohnerversammlungen, zu denen noch vor der Sommerpause geladen wird. Je nach Anschlussgrad entscheidet der Gemeinderat, welche Straßen tatsächlich angeschlossen werden. „Wir können ja nicht für ein einzelnes Haus 100 Meter graben“, so Mauch.