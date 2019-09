von Juliane Kühnemund

Die Gemeinde Wutach will einen neuen Generalentwässerungsplan für Ewattingen und Münchingen erstellen lassen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stand die Auftragsvergabe an ein Ingenieurbüro an.

Wie Bürgermeister Christian Mauch in der Sitzung erläuterte, ist die bisherige Abwasserkonzeption aus dem Jahr 1987 veraltetet. Im Bereich Wohnen und Gewerbe habe sich in der Zwischenzeit viel verändert, weswegen mit neuen Abwassermengen kalkuliert werden müsse. Ein neues Planwerk sei ferner erforderlich, weil die Genehmigungen für Einleitungen in natürliche Gewässer ausgelaufen sind.

Ein Generalentwässerungsplan stelle einen ganzheitlichen und zukunftsweisenden Bewirtschaftungsplan zum Betrieb, zur Unterhaltung und zur Entwicklung des Abwassersystems der Kommune dar, so Mauch weiter. Damit soll eine fachlich und rechtlich geordnete und nachhaltige Abwasserbewirtschaftung erreicht werden.

Zur Aufstellung des neuen Planwerkes müssen unter anderem der Bestand der Kanalnetze und deren Leistungsfähigkeit neu erfasst und Mängel dargestellt werden, erläuterte der Bürgermeister, neue Pläne müssen aus den gewonnenen Erkenntnissen entwickelt werden.

Außerdem sei vorgesehen, die kompletten Daten aus dem Gemeindegebiet digital zu erfassen. Ein Angebot lag der Kommune vom Ingenieurbüro Tillig Ingenieure vor. Die Gesamtkosten für den Generalentwässerungsplan summieren sich auf 60 600 Euro.

Stimmen aus dem Gremium

Gemeinderat Frank Grieshaber vertrat die Meinung, dass es angesichts der doch recht hohen Kosten sinnvoll wäre, ein zweites Angebot einzuholen. Dies erachtete der Rathauschef nicht unbedingt als sinnvoll. Schließlich gehe es hier um Qualität und diese könne schlecht anhand eines Preises verglichen werden.

Mit Tillig Ingenieure arbeite die Gemeinde schon lange sehr gut zusammen, meinte Mauch und wurde diesbezüglich von den Gemeinderäten Alexander Riester und Erhard Graunke unterstützt. „Weitere Angebote machen keinen Sinn“, so Graunke.

Auch Günter Nosbüsch war der Ansicht, dass man mit dem bewährten Büro weitermachen sollte. Auf Grieshabers Frage, was verlieren wir, wenn wir ein zweites Angebot einholen?, antwortete Christian Mauch kurz und bündig: „Zeit“.

Nichtsdestotrotz ließ der Bürgermeister über den Grieshaber-Vorschlag abstimmen. Für das Einholen eines zweiten Angebots sprachen sich zwei Ratsmitglieder aus, ein Gemeinderat enthielt sich der Stimme. Damit war der Vorschlag abgelehnt. Mit sieben Ja-Stimmen befürwortet wurde dann die Vergabe der Arbeiten an das Büro Tillig Ingenieure für 60 600 Euro.