von Juliane Kühnemund

Vor zehn Jahren hat sich die Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach (UWW) gegründet, um ein „drohendes“ Ein-Parteien-System im Wutacher Gemeinderat zu verhindern. Das Ansinnen, den Wählern eine Alternative zur CDU zu bieten, war von Erfolg gekrönt. Jetzt geht die UWW mit acht Kandidaten in die dritte Runde: „Die UWW hat sich als feste Größe im Gemeinderat etabliert“, sagte Wolfgang Dornfeld in der Anhängerversammlung, in der die Bewerber für die Kommunalwahl am 26. Mai vorgestellt und nominiert wurden.

Wutach Für Lembach und Münchingen haben CDU und UWW noch keinen einzigen Kandidaten für den Gemeinderat gefunden Das könnte Sie auch interessieren

Wie UWW-Sprecher Wolfgang Dornfeld weiter bekannt gab, gibt es im Wutacher Gemeinderat aber kein Fraktionsdenken. Jedes Ratsmitglied könne seine persönliche Meinung zu Themen äußern, egal welcher Fraktion man angehöre. Insofern sei die Gemeinderatswahl eher eine Persönlichkeitswahl, als eine Parteienwahl, sagte Dornfeld. Von den bisherigen UWW-Gemeinderäten in Wutach stellen sich Wolfgang Dornfeld, Erhard Graunke und Susanne Schmidt-Barfod erneut zur Wahl.

Keine erneute Kandidatur

Armin Burger stellt sich nicht mehr zur Verfügung. Seitens der UWW werde das bedauert, sagte Wolfgang Dornfeld, habe Armin Burger doch immer klar Stellung bezogen, aktiv angepackt, wenn es um die Umsetzung von Projekten ging, und mit gemeinsamen Veranstaltungen dafür gesorgt, dass die drei Ortsteile näher zusammenrücken. Eine große Lücke sei durch den Tod von Martin Lang entstanden. Der engagierte Landwirt habe seine Meinung immer pragmatisch auf den Punkt gebracht.

Keine Kandidaten für Lembach

Als erfreulich bezeichnete Wolfgang Dornfeld die Tatsache, dass es der UWW gelungen ist, neue engagierte Kandidaten zu finden, die bereit sind, die Entwicklung der Gemeinde Wutach mitzugestalten. Lediglich in Lembach hatte man keinen Erfolg. Trotz vieler persönlicher Gespräche konnte niemand gefunden werden, der den Ortsteil im Gemeinderat für die UWW vertritt. Noch könnten sich aber Interessenten melden, informierte Dornfeld, eine Nachnominierung wäre noch möglich. Der UWW-Sprecher gab auch einen kleinen Einblick in die Arbeit des Wutacher Gemeinderats. Nach seinen Worten seien die Ratssitzungen nicht nur „super professionell“ von Bürgermeister Christian Mauch vorbereitet, die Ratsmitglieder seien auch frei in ihrer Meinungsbildung, „es gibt keine Verwaltungsvorgaben“, sagte Dornfeld.

Große Projekte stehen an

Was die Arbeit in den kommenden fünf Jahren angeht, ließ Wolfgang Dornfeld durchblicken, dass große zukunftsweisende Projekte anstehen, wie die Sanierung der Wutachhalle, den Breitbandausbau in Ewattingen, die Erschließung von Neubaugebieten oder auch weitere Sanierungsmaßnahmen an der L 171. Dies bestätigten auch die amtierenden Räte, die sich neben Wolfgang Dornfeld erneut zur Wahl stellen. Susanne Schmidt-Barfod versicherte zudem, „die Arbeit im Gemeinderat macht Spaß, das Miteinander ist toll“. Sie will sich auch weiterhin für Wutach einsetzen. Erhard Graunke strebt ebenfalls eine weitere Amtsperiode an. Der „Mann der klaren Worte“ will auch weiterhin zur Entscheidungsfindung bei den anstehenden Herkulesaufgaben beitragen.

Neue Kandidaten für Münchingen

Insgesamt tritt die UWW mit acht Kandidaten zur Gemeinderatswahl an: sechs Kandidaten für Ewattingen und zwei für Münchingen. Für den Ortsteil Münchingen werfen Erich Zimmermann und Thomas Mann ihren Hut in den Ring. Der 1952 geborene Erich Zimmermann ist Experte für Straßenbauprojekte und blickt auf eine 51-jährige Laufbahn im öffentlichen Dienst zurück. Er will sein gesamtes Erfahrungsspektrum in die Gemeinde einbringen. Thomas Mann wohnt seit 2011 in Münchingen und ist eher im sozialen Bereich zu Hause, hat er doch lange in der Pflege gearbeitet. Mann ist Mitglied bei den Grünen und hat sich – mangels einer Grünen-Liste – dazu entschieden, für die UWW zu kandidieren.

Neue Kandidaten für Ewattingen

Für Ewattingen kandidieren als Neue Philipp Keller, Frank Grieshaber und Günter Nosbüsch. Philipp Keller (22) ist Sozialpädagoge und stark in der Ewattinger Vereinswelt verwurzelt. „Die Vereine sind das Herzstück der Gemeinde“, sagt er und will im Gremium auch die Interessen der Vereine vertreten. Vor 26 Jahren zog Günter Nosbüsch (61) nach Ewattingen. Der Chemie-Ingenieur hat sich nach eigenen Worten „bestens integriert“. Acht Jahre lang war er Vorsitzender des Musikvereins Ewattingen, an der Gründung der Bläserjugend war er maßgeblich beteiligt.

Münchingen Bebauungsplan beschlossen: In Münchingen wird bald neuer Wohnraum entstehen Das könnte Sie auch interessieren

„Ich bin bereit, mich als Gemeinderat für Wutach einzusetzen“, sagt Günter Nosbüsch und machte deutlich, dass ihm das Zusammenwachsen der drei Ortsteile ein großes Anliegen ist. Frank Grieshaber (39) ist überzeugt davon, dass es in Wutach noch einiges zu tun gibt, um die Gemeinde nach vorne zu bringen. Beispielhaft nannte er die Ansiedlung von Gewerbe, die Ausweisung von Baugebieten und eine besserer Kommunikation im Ort. Auch Grieshaber ist in Vereinen aktiv und begründet seine Kandidatur mit den Worten: „Wutach liegt mir sehr am Herzen.“

Ewattingen Was wird aus dem Schlachthaus in Ewattingen? Der Gemeinderat hat eine Zuschussanfrage abgelehnt Das könnte Sie auch interessieren

Wahlleiter Martin Knöpfle hatte bei der Wahl leichtes Spiel: Alle acht Kandidatenvorschläge wurden befürwortet. Mehrheitlich sprach man sich dafür aus, die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge auf der Liste aufzuführen. „Wir gehen mit einer guten Mannschaft ins Rennen“, freute sich Dornfeld. Er wies darauf hin, dass eine Nachnominierung für einen Kandidaten aus Lembach noch möglich ist.