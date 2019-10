von Juliane Kühnemund

Die Gemeinde Wutach beschreitet bei der Beförsterung des Gemeindewalds neue Wege. Künftig setzt man auf einen eigenen Gemeindeförster. Unter 21 Bewerbern hat sich die Gemeinde für den 24-jährigen Forstingenieur Tristan Dellers aus Schliengen entschieden. Dellers wird seine Arbeit in Wutach am 1. November aufnehmen, informierte Bürgermeister Christian Mauch bei der Vorstellung des neuen Mitarbeiters der Kommune. Somit hat er noch zwei Monate Zeit, sich einzuarbeiten. Der bisherige Revierleiter Michael Eisele ist nämlich noch bis Ende des Jahres im Amt. Dann wechselt Michael Eisele nach Stühlingen.

Wie der Wutacher Bürgermeister weiter erläuterte, habe der Gemeinderat im ersten Halbjahr dieses Jahres die Entscheidung getroffen, den vom Landkreis angebotenen neuen Beförsterungsvertrag ab dem Jahr 2020 nicht mehr zu unterzeichnen. Mauch bezeichnete die Ratsentscheidung als Reaktion auf die Forstreform, die wiederum als eine notwendige Konsequenz auf die Kartellklage ins Rollen gebracht werden musste. Mit der Anstellung eines eigenen Gemeindeförsters glaubt man, einige Synergieeffekte nutzen zu können.

Die Ausschreibung Auf die Ausschreibung der Stelle des Wutacher Gemeindförsters haben sich 21 Kandidaten beworben. In Absprache mit der Stadt Bonndorf, mit die Gemeinde Wutach künftig in Sachen Beförsterung kooperieren wird, hat man sich für den 24-jährigen Tristan Dellers entschieden. Der Gemeindeförster Tristan Dellers kommt aus Schliengen (südliches Markgräflerland) und hat sich schon von früher Kindheit an für die Land- und Forstwirtschaft interessiert, seine Eltern sind Weinbauern. Nach dem Abitur, das er 2013 absolvierte, machte Tristan Dellers eine Ausbildung zum Forstwirt. Anschließend startete er 2015 ein Studium zum Forstingenieur in Rottenburg, das er im Sommer dieses Jahres abgeschlossen hat. „Die Stelle als Gemeindeförster in Wutach hat mich dann gereizt, im kommunalen Bereich sehe ich längerfristige Perspektiven und ein gewisses Gestaltungspotenzial“, sagte Dellers. Der 24-Jährige hat auch vor, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin nach Wutach ziehen. Die Kooperation Wie Bonndorfs Bürgermeister Michael Scharf bestätigte, ist eine Zusammenarbeit der beiden Kommunen Bonndorf und Wutach im forstlichen Bereich angestrebt. Tristan Dellers ist nach den Worten Michael Scharfs als Trainee angestellt. Das Traineeprogramm bietet forstlichen Studienabgängen die Möglichkeit, zwei Jahre lang eine fundierte forstliche Berufspraxis zu erwerben und unmittelbar berufliche Verantwortung zu übernehmen.

Dies insbesondere auch deshalb, weil eine enge Kooperation mit der Stadt Bonndorf angestrebt wird. Bonndorf hat sich bereits vor mehr als 15 Jahren dafür entschieden, die Beförsterung des Stadtwalds in Eigenregie zu managen – mit Stadtförster Steffen Wolf. Nach den Worten von Bürgermeister Christian Mauch haben die Kommunen Bonndorf und Wutach nun eine Vereinbarung getroffen, dass sich die beiden kommunalen Forstexperten gegenseitig unterstützen. Gerade in Urlaubs- oder Krankheitszeiten sei dies für beide Gemeinden ein Vorteil, meinte Christian Mauch.

Als weiteren Vorteil nannte der Wutacher Bürgermeister die Möglichkeit, den neuen Gemeindeförster auch im Bauhof einzusetzen. Da die drei eigenen Waldarbeiter zeitweise auch im Bauhof arbeiten, könnte Tristan Dellers auch dort die Arbeitsorganisation übernehmen, was positive Effekte im Betriebsablauf hätte.

740 Hektar Wald

Der Gemeindewald Wutach umfasst eine Fläche von rund 740 Hektar. In den Hangbereichen der Wutach gibt es viele Mischwaldbestände, auf rund 40 Prozent der Waldfläche dominiert allerdings die Fichte. Wie überall in der Region, leidet der Wald unter Trockenstress und einem massiven Borkenkäferbefall. Bonndorfs Stadtförster Steffen Wolf meinte zum Zustand des Waldes: „Die negativen Veränderungen machen nachdenklich und traurig.“ Bei der Wiederaufforstung von Käferflächen sei man zudem ratlos. Keiner wisse, welche Baumarten für den Wald der Zukunft geeignet seien. „Es gibt mehr Fragezeichen als Bäume im Wald“, beschrieb Steffen Wolf die Situation und wies darauf hin, dass die Trockenheit allen Bäumen zu schaffen mache.

Es herrsche ein extremes Niederschlagsdefizit – 450 Liter pro Quadratmeter fehlen – das entspreche in etwa der Hälfte eines Jahresniederschlags in der Region. Auch Bürgermeister Christian Mauch bestätigte: „Das Bild des Schwarzwaldes wird sich verändern.“ Insgesamt sprach Mauch von einem gigantischen Vermögensverlust.

Der neue Gemeindeförster Tristan Dellers hat eine Ausbildung zum Forstwirt gemacht und Forstingenieurwesen studiert. | Bild: Juliane Kühnemund