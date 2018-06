Wutach-Ewattingen Siegfried und Erika Maier aus Wutach-Ewattingen feiern goldene Hochzeit

Die Landwirtschaft hält Siegfried und Erika Maier aus Wutach-Ewattingen agil. Beide engagieren sich stark für Ewattingen und in den örtlichen Vereinen. Nun feiern sie ihre goldene Hochzeit.

Erika und Siegfried Maier feiern am 1. Juni ihre goldene Hochzeit und blicken zurück auf 50 Ehejahre. 50 Jahre sind keine Zeit, dieser Ansicht schließt sich der passionierte Hobbyhistoriker Siegfried Maier an, wenn man mit ihm über den Lauf der Weltgeschichte spricht. In vielen Details kennt er sich aus und es scheint kaum ein geschichtliches Ereignis zu geben, das er nicht aus dem Kopf nennen und datieren kann. Sein Wissen über die Geschichte hat er sich vom Jugendalter an aus Interesse selbst angeeignet.

Geselligkeit ist Trumpf

Familienfeste werden bei Erika und Siegfried Maier großgeschrieben und sie freuen sich, wenn die ganze Familie sich bei ihnen im Zinken auf dem großen Bauernhof zusammenkommt. Beide sind es noch gewohnt, viele Menschen um sich herum zu haben und mögen die Geselligkeit.

Neue Erfahrung mit der Großfamilie

Als Erika Maier nach der Hochzeit in das große Haus zog, wohnte sie erstmals in einer Großfamilie. Die meisten der Geschwister waren zwar bereits ausgezogen, lediglich Schwester Gertrud lebte noch zu Hause, doch zu den Eltern und den beiden Großeltern Hermann und Lina Maier gesellten sich bald Kinder. Zuerst kam Sohn Ralf auf die Welt, es folgten Tochter Alexandra, die Söhne Harald und Johannes und das Nesthäkchen Anna. Erika Maier, die Einzelhandelskauffrau gelernt hatte, blieb zu Hause und kümmerte sich um die Familie. Nebenher half sie immer auf der Landwirtschaft mit.

Pionier im Biolandbau

1982 übernahm Siegfried Maier den elterlichen Betrieb. 1987 stellte er als einer der Pioniere im Südschwarzwald auf die biologisch-dynamische Bewirtschaftung der Landwirtschaft um. Vor allem die Liebe zur Natur und die Verantwortung für das Leben und die Umwelt liegen dem Landwirt am Herzen.

Erfolg gibt dem Landwirt recht

Er war stets von seinem Handeln überzeugt und bald gab der Erfolg ihm recht. Er erntete vielleicht in manchen Jahren mühsamer, doch er erzeugte hochwertige naturbelassene Bioprodukte, die viele begeisterte Abnehmer fanden. Besonders der Kartoffel- und der Getreideanbau lagen dem Landwirt am Herzen, weshalb diese Produkte mit besonders großer Liebe erzeugt wurden. Neben der Landwirtschaft arbeitete er im Nebenerwerb zuerst bei der Firma Wuta-Küchen und wechselte später zur Deutschen Post, bei der er 21 Jahre lang angestellt war.

Ehrenamtliches Engagement

Doch damit war der Alltag für Siegfried Maier noch lange nicht ausgefüllt. Seit 1965 ist er Mitglied der Feuerwehr Ewattingen. 17 Jahre lang war er Gesamtfeuerwehrkommandant der Wutacher Wehren. Die Leidenschaft zur Musik, die ihm von seinen Eltern in die Wiege gelegt wurde, brachte ihn dazu, vor mehr als 40 Jahren dem Kirchenchor beizutreten, wo er auch heute noch mit seinem kräftigen Bass eine wichtige Stütze für den Chor ist. Die Geschehnisse in der Gemeinde interessierten ihn stets sehr, und so saß er für zehn Jahre im Gemeinderat. Um das gute Miteinander bemühte er sich auch in seiner Zeit als Vorsitzender des BLHV Wutach. Seit 18 Jahren hat er dieses Amt bereits inne. 13 Jahre lang war er zudem Vorstandsvorsitzender der örtlichen Raiffeisenwarengenossenschaft. Seit vier Jahren leitet er Museumsführungen im Heimatmuseum Blumegg.

Einsatz bei den Landfrauen

Nicht weniger umtriebig ist Erika Maier. Doch als sie mit 21 Jahren in die Großfamilie einheiratete, boten sich ihr dafür weniger Gelegenheiten. Ein Glück war es für sie, dass die Großmutter dafür sorgte, dass auch sie am Gemeindeleben regen Anteil haben konnte. Erika Maier gehörte 1969 zu den Gründungsmitgliedern der Landfrauen Ewattingen. Insgesamt 18 Jahre lang war sie Vorsitzende und später stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Außerdem war sie lange Zeit Mitglied im Bezirksvorstand der Landfrauen. 15 Jahre lang war sie ehrenamtliche Schöffin beim Land- und Amtsgericht in Waldshut. Heute noch ist sie Mitglied im Vorstand des Nabu im Oberen Wutachtal.

Nicht nur die zahlreichen Aktivitäten, sondern auch die Landwirtschaft, die die Jubilare bis heute bewirtschaften, und die fünf Enkelkinder halten das Ehepaar fit.