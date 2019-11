von Gertrud Rittner

Ein großer Vorteil gegenüber dem Leben in der Stadt besteht darin, dass auf dem Dorf die älteren Generationen selbstverständlich in das Gemeindeleben mit eingebunden sind. Das war auch am Seniorennachmittag der Gemeinde Wutach in der Wutachhalle erkennbar. In der liebevoll hergerichteten Halle fanden sich zahlreiche Bürger ein, um gemeinsam ein kleines Programm zu erleben und sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen.

Begegnungen mit Menschen

Die Gäste wurden mit drei Liedern, gesungen vom Lie-Chörchen, unter Leitung von Stefan Wehinger, begrüßt. Die Sängerinnen freuten sich, wieder einmal in Ewattingen aufzutreten. Bürgermeister Christian Mauch begrüßte das Organisationsteam der Landfrauen Ewattingen und das Lie-Chörchen, ebenso Pfarrer Matthias Geib von der Evangelischen Kirchengemeinde Bonndorf, Pfarrer Fabian Schneider von der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach hatte sich entschuldigen lassen. Das Leitmotiv des Tages war „Begegnungen mit Menschen“. Ältere Menschen sollen sich treffen und austauschen.

Bekannte Melodien

Im Anschluss wurde das bunte Kuchenbüffet mit selbstgebackenem Kuchen eröffnet, das von den Landfrauen liebevoll hergerichtet war. Dazu gab es Kaffee oder Tee. Das Programm setzte sich fort mit vier Jugendlichen an ihren Instrumenten. Es waren meist bekannte Melodien, die im Duett vorgetragen wurden. Am Ende spielten sie gemeinsam das bekannte Lied „Lied an die Freude“. Mit einer Zugabe und mit viel Beifall verabschiedeten sich die jungen Musikerinnen.

Lustige Geschichten

Pfarrer Matthias Geib erzählte lustige, kurze Geschichten. Nach einem nochmaligen Auftritt des Lie-Chörchens wurden bekannte Volkslieder gemeinsam gesungen. Der Nachmittag klang mit einem gemütlichen Zusammensein und Abendessen aus.