von Gertrud Rittner

Mit einem Festakt feierte der DRK-Ortsverein Wutach das 50-jährige Bestehen. Freunde und Förderer des Vereins waren mit der Gemeinde zu einem Festgottesdienst mit anschließendem Programm in die Wutachhalle eingeladen. Pfarrer Fabian Schneider von der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach und Pfarrer Mathias Geib von der evangelischen Kirchengemeinde Bonndorf-Wutach feierten den ökumenischen Festgottesdienst. Fabian Schneider hob hervor, dass die Aufgabe der ehrenamtlichen Retter ein Beispiel tätiger Nächstenliebe sei, wie sie in vielen Glaubensgemeinschaften verankert sei.

Das Kreuz als Zeichen des Roten Kreuz sei auch christlich zu verstehen. Zugleich kennen andere Nationen ebenso religiöse Zeichen für die ehrenamtliche Hilfsrettung, wie beispielsweise der Rote Halbmond. Der Pfarrer betonte den selbstlosen Einsatz der Retter für das Gute und die Liebe, wofür ihnen aller Dank gebühre. Während des Gottesdienstes sang der Kinderchor Ewattingen unter Leitung von Gertrud Rittner drei Lieder. Stefan Wehinger begleitete am Keyboard.

Zitat von Goethe verdeutlich Bedeutung

Katharina Kaiser eröffnete den Festakt im Namen des DRK-Vorstands Wutach. Die stellvertretende Vorsitzende sprach in Vertretung des Vorsitzenden Sebastian Dikall. „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“, dieses Zitat Johann Wolfgang von Goethes stellte sie ihrer Ansprache voran. Die Arbeit des DRK führe vor Augen, dass es viele Menschen gibt, die bereit seien, anderen zu helfen. Sie bezeichnete den ehrenamtlichen Rettungsdienst als ein Erfolgsmodell, das zeige, wie gewinnbringend die Arbeit des DRK für die Gemeinschaft sei. Katharina Kaiser dankte allen Rettern für die Aufgabe, welche sie für die Gesellschaft übernehmen.

Ehrung verdienter Mitglieder

Im Anschluss erfolgten die Ehrungen. Kreisverbandsvorsitzender Günther Kaiser übernahm gemeinsam mit der Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart die Auszeichnung verdienter Vereinsmitglieder. Die sechs Gründungsmitglieder erhielten Ehrennadeln und Urkunden des Kreisverbands. Willi Hofbauer ist noch immer als Helfer bei DRK-Blutspendeaktionen aktiv. Lothar Schmidt wurde über seinen Einsatz als früherer Vorsitzender auch für unermüdlichen Einsatz in der Notrettung in der Wutachschlucht verdient.

Bürgermeister Christian Mauch sieht den Ortsverein tief in der Gemeinde verwurzelt. Der Zusammenhalt der Vereinsmitglieder diente als Beispiel für alle Mitmenschen. Er betonte die Freiwilligkeit des Rettungsdienstes und hob hervor, wie vielen Menschen dadurch bereits geholfen wurde. Die Helfer des DRK Wutach seien ausgezeichnet ausgebildet, was sie schon oft unter Beweis stellten. Er überreichte zum Jubiläum ein Geldgeschenk der Gemeinde.

Ortsverein kann stolz auf sich sein

Günther Kaiser schloss sich diesen Worten an. Der Ortsverein könne stolz auf sich sein. Manchmal seien Vorstellungen und Ansprüche der Kreisleitung und des Vereinsvorstands unterschiedlich gewesen, doch letztlich habe man immer zusammengefunden. Er dankte vor allem Lothar Schmidt für den DRK-Einsatz. Für sein Engagement bei der Lebensrettung in der Wutachschlucht wurde er bereits mit der Lebensrettungsmedaille des DRK ausgezeichnet.

Volker Krems dankte als Vorsitzender der Bergwacht für die vorbildliche Zusammenarbeit beider Vereine. Die Bergwacht Wutach entstand 1996 aus den Reihen des DRK Wutach. Immer noch arbeiten beide Vereine vor allem bei der Ausbildung der Mitglieder eng zusammen. Im Namen aller Ewattinger Vereine überbrachte Stefan Kech Glückwünsche an den Jubiläumsverein. Er sprach über das Bild des DRK in der Gesellschaft. Für viele Menschen hätten die Helfer etwas Mütterliches an sich.

Das Bild der schützenden Hand

Er habe oft das Bild einer schützenden Hand vor sich, wenn er an die Arbeit des DRK denke. Dennoch sei der Anblick der Helfer immer auch mit ambivalenten Gefühlen verbunden. Denn, wo die Rettungskräfte auftauchen, ist entweder ein Notfall passiert, oder aber Gedanken daran würden geweckt, wie zerbrechlich die eigene Gesundheit ist, wie schnell etwas geschehen könnte. Im Namen aller Vereine dankte er für die Einsätze und Sanitätsdienste des Ortsvereins bei Vereinsveranstaltungen.

Dank für das Engagement

Maggie Lenz vom Kriseninterventionsteam des DRK Waldshut überbrachte ebenfalls Glückwünsche. Manfred Krause vom Ortsverein Tiengen sprach über den Idealismus der ehrenamtlichen Helfer. Er dankte vor allem Lothar Schmidt für dessen Engagement. Alexander Müller überbrachte die Glückwünsche der Feuerwehr Münchingen. Steffi Bannholzer vom Narrenverein Münchingen schloss sich den Glückwünschen an. Im Namen aller Lembacher Vereine gratulierte Eduard Woll dem DRK Wutach. Martin Nägele vom DRK Ortsverein Unadingen betonte die guten Kontakte zwischen beiden Vereinen. Lothar Schmidt ist auch als Ausbilder in Unadingen tätig.

Der DRK-Ortsverein Bonndorf stand bei der Gründung des DRK Wutach Pate. Seither sind beide Vereine in engem Zusammenhalt miteinander verbunden. Immer wieder komme es vor, dass Helfer aus Wutach bei Engpässen in Bonndorf aushelfen. So sei eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung möglich. Er sprach ein großes Lob an alle Vereinsmitglieder aus und betonte, wie sehr er ihre Leistungen anerkenne. Im Anschluss an die Reden spielte der Musikverein Ewattingen unter Leitung von Tamara Winterhalter.