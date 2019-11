Ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember gilt für Fahrten zwischen Bonndorf, Wutach und Donaueschingen ein neues Konzept. Aufgrund der Breisgau-S-Bahn, die künftig immer zur vollen Stunde in Döggingen hält, wurde die Buslinie 7260 neu geplant.

Die Fahrpläne Die Fahrpläne gibt es ab Mitte Dezember im Rathaus Ewattingen und hier

Fahrgäste aus dem Raum Bonndorf und Wutach, die nach Donaueschingen wollen, müssen künftig mit der Linie 950 nach Döggingen fahren und auf die Züge umsteigen. Die Linie 950 beginnt grundsätzlich in Ewattingen und führt über die Wutachmühle nach Döggingen. Einzelne Fahrten verkehren ab Bonndorf durchgehend. Andernfalls ist ein Umstieg in Ewattingen notwendig. Am Bahnhof Döggingen endet die Linie 950, da hier Anschlüsse in alle Richtungen entstehen.

Baar Veränderung für den regionalen Busverkehr: Der Fahrplanwechsel kommt im Dezember Das könnte Sie auch interessieren

Schüler der Schulen in Donaueschingen und Villingen-Schwenningen müssen für das Teilstück Döggingen – Donaueschingen die Breisgau-S-Bahn nutzen. Für Fahrten zur ersten Stunde wurde ein Zusatzzug eingerichtet. Er verkehrt ab Döggingen um 7.26 Uhr in Richtung Donaueschingen. Der Bus aus Bonndorf ist darauf abgestimmt.