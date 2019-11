Die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Wutach und des Jugendrotkreuzes werden weiterhin Altpapier sammeln – auch nach der Einführung der Blauen Tonne im Landkreis Waldshut. Allerdings sind seit der Einführung der Blauen Tonne die gesammelten Altpapiermengen rückläufig. Das sei auch zu erwarten gewesen, sagt Kassenwart Stefan Kluge.

Rückgang der Papiermenge

Papiermenge und finanzieller Erlös seien stetig zurückgegangen. Trotz dieser Entwicklung möchte der DRK-Ortsverein weiterhin seine Vereinskasse mit dem Erlös aus diesen Sammlungen auffüllen.

Zweimal im Jahr

Der DRK-Ortsverein Wutach möchte auch künftig zweimal im Jahr Altpapier in Ewattingen, Lembach, Münchingen und Blumegg sammeln. Die Einwohner können gebündeltes Altpapier bereitstellen. Die Bündel sollten handlich und nicht allzu schwer sein und gut sichtbar an den Straßenrändern abgestellt werden. Lose Papierfetzen können in Papiertaschen oder Papiersäcken verstaut werden. Bücher mit dickem Einband müssen aussortiert werden. Die nächste Altpapiersammlung findet im April statt.