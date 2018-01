Bonndorf Pfarrer Michael Hipp nimmt Abschied von Münchingen

Pfarrer Hipps letzter Gottesdienst in Münchingen wird zu einer bewegenden Abschiedsfeier. Das Gemeindeteam würdigt die Verdienste des Seelsorgers.

Mit einer von Pfarrer Michael Hipp äußerst feierlich gestalteten Sonntagsmessfeier, welche vom Lie-Chörchen mit schönen Gesangsbeiträgen umrahmt wurde, nahm der Seelsorger Abschied von den Münchinger Gläubigen. Er wechselt zum 14. Februar in die Seelsorgeeinheit Wollmatingen-Allensbach. Krönender Abschluss des Gottesdienstes war das von Stefan Wehinger als Zugabe voluminös gesungene „Oh Happy Day“. Kaum war die letzte Silbe des Ohrwurms verklungen, brandete begeisterter Beifall der Gottesdienstbesucher auf.

Der Pfarrer sprach Dankesworte, die all jenen Personen galten, die ihn in der Zeit seiner Priestertätigkeit in Münchingen begleiteten und unterstützten. Danach ergriff Barbara Benz vom Gemeindeteam das Wort. Sie erinnerte in ihren Worten an die Aktivitäten, welche unter Pfarrer Michael Hipp als Stiftungsratsvorsitzender und Seelsorger in den zurückliegenden Jahren umgesetzt wurden. Es war die große Außenrenovierung der Pfarrkirche und die Ausstattung im Innenbereich mit diversen sakralen Gegenständen, sodass aus der einst schlichten Kirche ein schmuckes Gotteshaus geworden ist. Im seelsorgerischen Bereich hat Michael Hipp Impulse gegeben, welche sich auf das kirchliche Leben in der Gemeinde auswirkten: „Sie waren uns ein guter Hirte“, sagte Barbara Benz.

Erfreulich für das Gemeindeteam war die große Zahl der Gottesdienstbesucher, welche der Einladung zur Begegnung, und gegenseitigem Austausch in die Gänsbachhalle folgten. Nach einer kleinen Stärkung mit einem Imbiss ergriffen Elfi Hogg und Barbara Benz vom Gemeindeteam das Wort. Sie wünschten Michael Hipp viel Kraft und Ausdauer an seinem neuen Wirkungsort am Bodensee.

Damit er die dort wartenden Veränderungen und Herausforderungen meistern kann, überreichten sie an Michael Hipp zur Stärkung einen Rucksack, gefüllt mit Proviant. Nahrhaftes in Form eines Präsentkorbes hatte auch der Vorsitzende des Kirchenchors, Thomas Intlekofer, für den scheidenden Pfarrer mitgebracht. Die Ministranten überreichten ihm zur Erinnerung ein Gruppenfoto. Bewegend war so manche Abschiedsszene zwischen dem Pfarrer und den anwesenden Gästen.

Kirchenstatistik

In Münchingen leben 182 Katholiken mit Erstwohnsitz, fünf mit Zweitwohnsitz. Todesfälle gab es fünf, einen Kirchenaustritt, drei Taufen, fünf Firmungen. Es gab 49 Kirchenbesucher am Zählsonntag (12. März). Spenden: Adveniat 395 Euro, Sternsinger 763,30 Euro. Eine große Spende aus der Abgabe von Palmsträußen am Palmsonntag ging an Pater Neuenhofer in Bolivien für sein Missionswerk für Straßen- und Waisenkinder.