Ewattingen Pfarrer Hipp nimmt Abschied

Mit einer kleinen Abschiedsfeier im Ewattinger Bürgersaal wurde Pfarrer Hipp von der Seelsorgeeinheit Bonndorf/Wutach offiziell von der Kirchengemeinde St. Gallus verabschiedet. Im Rahmen der Veranstaltung lobte Bürgermeister Christian Mauch die hohe Qualität seiner Predigten.

Zu seiner Verabschiedung in Ewattingen wählte Pfarrer Michael Hipp einen besonderen Feiertag. Am Dreikönigsfest wurde der Pfarrer aus der Seelsorgeeinheit Bonndorf/Wutach offiziell von der Kirchengemeinde St. Gallus in Ewattingen mit einer kleinen Feier verabschiedet.

Ohne das Dreikönigsfest wäre Weihnachten nicht das, was es ist. An diesem Tag wird Jesus zum ersten Mal als der Heiland von den Weisen aus dem Morgenland angebetet. Pfarrer Michael Hipp ging in seiner Predigt auf diesen hohen Feiertag in den christlichen Kirchen ein. Der gesamte Gottesdienst wurde dementsprechend in Würden feierlich gestaltet. Der Kirchenchor unter der Leitung von Tim Fischer sang Lieder zur Erscheinung des Herrn.

Nach der Messfeier lud Udo Huber vom Pfarrgemeinderat alle Gläubigen zu einem kleinen Empfang in den Bürgersaal ein. Leider folgten nur wenige Kirchenbesucher dem spontanen Angebot. Im Bürgersaal bei Sekt, Salzstangen und Hefezopf begrüßte der Kirchenchor die Gäste mit dem Lied „Hebe deine Augen auf“. Gertrud Rittner dankte im Namen des Kirchenchores für die gute Zusammenarbeit, Pfarrer Michael Hipp war Präses des Chores. Die Vorsitzende dankte dem Pfarrer darüber hinaus auch für seine große Wertschätzung der Kirchenmusik gegenüber.

Dem Lob schloss sich Udo Huber im Namen des Pfarrgemeinderates an. Auch er erinnerte an einige Stationen während der vergangenen 17 Jahren, besonders war der Besuch von Rom. Seine Ansprache schloss er mit einer Einladung zu einem gemeinsamen Besuch der Blumeninsel Mainau.

Bürgermeister Christian Mauch dankte Pfarrer Michael Hipp im Namen der politischen Gemeinde für sein Engagement um die Kirche und die Pfarrgemeinde in Ewattingen. Während seiner Zeit in Ewattingen wurden unter anderem zwei Glocken ersetzt. Ein besonderes Erlebnis war das Glockengießen im Jahr 2011 auf der ehemaligen Pfarrwiese in der Schwimmbadstraße. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass Michael Hipp sich immer wieder dafür einsetzte, dass die Abläufe bei allen Bauangelegenheiten reibungslos funktionierten und die Richtlinien eingehalten wurden. So habe man den Pfarrer als gewissenhaften Diener im Namen des Herrn erlebt. Der Bürgermeister hob aber auch die Qualität der Predigten hervor, von denen einige bleibenden Eindruck hinterließen.

Pfarrer Hipp wünschte sich eine Verabschiedung im kleinen Rahmen. Bevor Pfarrer Michael Hipp am 14. Februar seine neue Wirkungsstätte in der Seelsorgeeinheit Wollmatingen-Allensbach antritt wird er noch einmal in Ewattingen einen Gottesdienst feiern.