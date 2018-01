Wutach Packende Duelle: Tischtennisturnier des Sportvereins Ewattingen kommt gut an

Das Tischtennisturnier des Sportvereins Ewattingen kommt gut an. 38 Teilnehmer ermitteln Sieger in vier Kategorien.

Ewattingen (pma) Das Dreikönigs-Tischtennisturnier für Jedermann, organisiert von Rainer Rothmund vom SV Ewattingen, ging in diesem Jahr in die fünfte Runde. Acht Tischtennisplatten waren hierfür in der Ewattinger Wutachhalle aufgestellt worden, an denen sich 38 Teilnehmer in den vier Kategorien Kinder, Jugend, Herren und Trostrunde miteinander messen konnten. Wie im vergangenen Jahr zählten die Spieler ihre Punkte meist selbst und gaben die Ergebnisse an den Organisator weiter. In den Finals wurden, im Gegensatz zur Vorrunde, jeweils zwei Gewinnsätze bis 21 Punkte gespielt. Auf diese Weise konnten nach und nach die Sieger in den verschiedenen Kategorien ermittelt werden.

Bei den neun teilnehmenden Kindern kam es im Endspiel zu einem interessanten Bruderduell zwischen Lars und Laurin Weishaar, welches Lars als jüngster Turnierteilnehmer für sich entscheiden konnte. Dritter wurde Elias Rothmund.

Die sieben Jugendlichen lieferten sich ebenfalls packende Duelle und ermittelten ihren Sieger Henri Weishaar. Zweiter wurde Patrik Vetter, Dritter Jannik Ecker. Bei den Herren kamen Darko Kapetanovic und Vorjahressieger Mathias Weishaar als Beste ins Endspiel. Letzterer musste sich allerdings geschlagen geben und der neue Ewattinger Dorfmeister Darko Kapetanovic konnte den Siegerpokal mit nach Hause nehmen. Den dritten Platz belegte der Organisator selbst.

Rainer Rothmund bedankte sich bei der Siegerehrung bei den zahlreichen Sponsoren Georg und Maria Vetter, der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, der Firma Sto, Intersport Denzer, der Firma Straub, Getränke Güntert, dem Gasthaus Burg Ewattingen, der Firma Adler Bonndorf sowie der Bäckerei Jost aus Bonndorf, welche für eine riesengroße Auswahl an Preisen gesorgt hatten – kein Spieler ging leer aus. Totz geringerer Teilnehmerzahl als im vergangenen Jahr war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Für das nächste Jahr ist eine Neuauflage geplant.