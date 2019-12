von Juliane Kühnemund

Die Planungen für das Neubaugebiet „Liebhaldenweg II“ in Münchingen kommen gut voran. Dies teilte Bürgermeister Christian Mauch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. Die gemeindliche Fläche an Baugrundstücken im neuen Baugebiet umfasst rund 8124 Quadratmeter, hier sollen zehn Bauplätze entstehen. Für drei der zehn gemeindeeigenen Plätze liegen bereits konkrete Reservierungen vor. Geplant ist aber, vorerst lediglich sechs Bauplätze zu erschließen.

Wenn alles nach Plan läuft

Genau dieses soll jetzt aber vorangebracht werden. Wie der Planer des Baugebietes, Daniel Wiest, bekannt gab, sollen die Erschließungsarbeiten im Januar ausgeschrieben werden, Ende März ist dann die Vergabe der Arbeiten vorgesehen. Läuft alles nach Plan, können dann im April die Bagger anrücken. Wiest rechnet damit, dass die Erschließungsarbeiten im Juli 2020 fertiggestellt sein werden.

Grünes Licht für überdachten Sitzplatz

Zu entscheiden hatte der Gemeinderat noch über ein Baugesuch. Ein Bauherr möchte in Münchingen auf seiner Garage einen überdachten Sitzplatz anlegen. Die Terrasse existiert bereits, gab dazu Bürgermeister Christian Mauch bekannt und ergänzte, dass möglich Probleme wegen des Grenzabstandes zum Nachbargrundstück bereits geklärt seien. Nichtsdestotrotz müsse das Baurechtsamt die Genehmigungsfähigkeit des Projektes noch prüfen. Seitens der Gemeindeverwaltung sehe man keine Probleme, so Mauch und auch der Gemeinderat war der Meinung, dass das Baugesuch zu befürworten sei und gab grünes Licht.

Dankeschön an die Verwaltung

Die letzte Gemeinderatssitzung dieses Jahres nahm Erhard Graunke noch zum Anlass, der Verwaltung ein Dankeschön auszusprechen. Alle Ratssitzungen seien bestens vorbereitet, jeder Gemeinderat erhalte umfangreiche und aufschlussreiche Unterlagen – „das ist nicht selbstverständlich“, so Graunke. Als sehr gut bezeichnete er ferner die Zusammenarbeit mit den Ratskollegen.