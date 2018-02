Bonndorf Narrenfahrplan: Geißen springen in die Fasnet 2018

Die Narrenzunft Münchinger Geißen fiebert den kommenden närrischen Tagen entgegen. Die närrischen Aktivitäten starten am Sonntag, 4. Februar, mit dem Kappenmorgen.

Münchingen (sbm) Die Mitglieder der Narrenzunft Münchinger Geißen scharren schon mit ihren Hufen: Sie fiebern den närrischen Tagen entgegen, die in Münchingen in diesem Jahr unter dem Motto: "Alle heißen Mönche und Nonnen sind zur Münchinger Fasnet willkommen" steht.

Los geht es für die Geißen am morgigen Sonntag, 4. Februar, mit einem Kappenmorgen ab 10.11 Uhr im Gasthaus "Kranz". Am Schmutzige Dunnschdig, 8. Februar, zieht ab 6 Uhr in der Frühe die Guggenmusik "Nu gugge, nid alange" zum Wecken durch das Dorf. Danach heißt es für die Münchinger Narren ab nach Ewattingen zur Schüler- und Kinderbefreiung in der Grundschule und im Kindergarten. Mit vereinten Kräften wird dann um 16.11 Uhr in der Ortsmitte Münchingens der Narrenbaum aufgestellt. Nach Einbruch der Dunkelheit zieht der Hemdglunkerumzug durch das Dorf. Dieser endet im Gasthaus "Kranz" mit dem Hemdglunkertreffen. Für den Narrensamen gib es dort Wurst und Wecken.

Höhepunkt der Geißenfasnet ist der Fasnet-Samschdig, 10. Februar. Ab 20.11 Uhr geht der große Bunte Abend in der Gänsbachhalle mit verschiedenen unterhaltsamen närrischen Gruppenauftritten über die Bühne. Am Fasnet-Sunnndig, 10. Februar, ist ab 14.11 Uhr Kinderfasnet in der Gänsbachhalle. Junge und alte Narren sind hierzu willkommen. Am Fasnet-Mendig, 12. Februar, und am Fasnet-Zieschdig, 13. Februar, nehmen die Geißen an den närrischen Umzügen in Bonndorf und Ewattingen teil. Mit dem traditionellen Heringessen, ab 19.11 Uhr, im Gasthaus "Kranz" klingen die närrischen Tage in Münchingen aus.

Das Fasnachtsfeuer wird am "Alte Fasnet-Samschdig" beim Sportplatz abgebrannt. Treffpunkt zum Fackelumzug ist um 18.33 Uhr in der Ortsmitte. Danach wird im Gasthaus "Kranz" der Narrenbaum versteigert.