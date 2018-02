Wutach Narren in Wutach küren ihre Fasnachts-Prinzessin

In Wutach begann am schmutzige Dunnschtig die hohe Zeit der Narretei. Dabei stand nicht nur die lautstarke Entmachtung von Bürgermeister Christian Mauch auf dem Programm, auch die Prinzessin der "Ebedinger" Fasnet wurde auserwählt.

Im Freistaat Wutach, so in dessen Ortsteilen Ewattingen, Lembach und Münchingen, hat am gestrigen "Schmutzige Dunnschdig" die hohe Zeit der Narretei begonnen. Schon in aller Frühe zogen in den drei Ortsteilen die Narrenwecker durch die Orte, um lautstark auf den Beginn der Fasnet aufmerksam zu machen.

Mit einer starken Formation von 30 Musikern zog die Guggenmusik Ewattingen auf ihrer "Abschiedstour" durch den Ort. Ob dies dann auch wirklich die Abschiedstour war, bleibt nach dem starken Auftritt dahingestellt. Gemeinsam befreiten Ewattinger Strohbären, Lembacher Holderhafä und Münchinger Geißen die Kinder des Kindergartens in Ewattingen und Schüler der Grundschule Wutach aus den Händen von Erzieherinnen und Pädagoginnen. Morgens beteiligten sich etliche Strohbären an der Schülerbefreiung im Bildungszentrum in Bonndorf.

In Ewattingen setzten die Jung-Narren auf Geheiß des Narrenrates nach dem Aufstellen des Narrenbaumes zum Sturm auf das Rathaus an, um sich von Bürgermeister Christian Mauch die Rathausschlüssel zu holen. In diesem Jahr gab sich die Rathausmannschaft als Astronauten-Crew mit Christian Mauch als Commandeur. Doch aus der angedachten Flucht auf den Mars wurde nichts, denn gegen die Übermacht der Narren hatte der Schultes keine Chance und musste den Rathausschlüssel gezwungener Maßen diesen überlassen.

Danach betraten die Närrenräte die Rathaustreppe und Narrenvater Florian Kech verkündete der auf dem Rathausplatz harrenden Narrenschar, dass nun bis Aschermittwoch in Wutach die Narren das Zepter übernommen haben.

In einem heiteren Frage- und Antwortspiel wurde zwischen Max Koller, Lukas Lizureck und Maria Güntert der Narrenprinz oder -prinzessin 2018 der "Ebedinger" Fasnet ermittelt. Nach der Krönung der neuen Fasnetprinzessin Maria Güntert setzte sich der närrische Umzug, mit dem Narrenrat und der Gruppe der Strohbären angeführt durch die Narrenmusik in Bewegung. An verschiedenen Stationen im Dorf wurde ein Halt eingelegt, um den Beginn der Fasnet zu verkünden.

Am historischen Dorfbrunnen mussten dann Joshua Dornfeld und Arthur Riester als Neumitgliederdes Narrenrates das Zermoniell der Narrenratstaufe über sich ergehen lassen. Hierzu mussten sie in den Dorfbrunnen steigen und ein Gebräu trinken, welches der Burgwirt Ewald Schmidt gemixt hatte und danach den Schwur auf den Narrenrat und die "Ebedinger" Fasnet vor dem vor dem am Brunnen versammelten Narrenvolk ablegen.