von Stefan Kech

Die besinnliche Weihnachtszeit war auch in Ewattingen besinnlich, doch kurz danach gibt es ganz andere Klänge und eine zweifelsohne aufgekratztere Stimmung zu erleben. Dafür sorgen am Samstag, 28. Dezember, drei Bands in der Wutachhalle, die der Sportverein Ewattingen als Veranstalter engagiert hat. „Wir hatten jetzt einige Zeit immer Musik aus der Dose bei unseren Veranstaltungen, nun wollten wir mal wieder echte Live-Musik anbieten“, sagt Vorsitzender Stefan Kech.

In den vergangenen Wochen wurde an einem attraktiven und abwechslungsreichen Programm gebastelt „und es wurde gefunden“, wie Kech betont. So werden am heutigen Samstagabend die Lokalmatadoren Rabbit Mex Machine, Locos Estupidos und Lieber Anders in Ewattingen auftreten.

Spanischer Schwarzwald-Ska

Den Auftakt werden Locos Estupidos gestalten. Die sechs jungen Männer spielen „spanischen Schwarzwald-Ska“ und wollen damit die Konzertbesucher von Beginn an auf die Tanzfläche ziehen. Es dürfte ihnen einmal mehr gelingen, denn bei dieser energiegeladenen Musik kann man nicht ruhig stehen bleiben. Sie selbst schreiben sich sogar eine „Neigung zur Eskalation“ zu.

Stilistisch anders, aber nicht weniger wirkmächtig folgt dann Rabbit Mex Machine. Die fünf Musiker, allesamt echte Ewattinger, aber mittlerweile des Berufs wegen bis auf Bassist Johannes Maier in der näheren Region verstreut, sind im Alternative Rock verwurzelt und spielen wie die „Locos“ ebenfalls nur Eigenkompositionen. Vor 20 Jahren hatten sie ihren ersten Auftritt, damals waren sie zwischen 14 und 16 Jahren alt. Seither treten sie regelmäßig auf und haben noch lange nicht genug. Im Gegenteil: „Wir kennen uns schon so lange, sind Freunde, und es macht einfach Spaß, gemeinsam auf der Bühne zu stehen“, betont Sänger Matthias Studinger.

Auftritte schon in Montenegro

Nicht nur die Auftritte, sogar das Proben wird da zum gern erlebten Treffen. „Meistens bleiben wir dann auch noch etwas länger sitzen“, sagt Gitarrist Stefan Scheuble lachend. Die Freude auf ihr „Heimspiel“ ist bei den „Rabbits“ groß, die vor einigen Jahren auf Einladung der deutschen Botschaft im Rahmen eines Kulturaustausches schon in Montenegros Hauptstadt Podgorica drei Auftritte absolvierten. Dass sie eine Halle rocken können, bewiesen sie nicht nur dort.

Das Finale bestreiten an diesem Abend schließlich Lieber Anders. Die Band aus Villingen präsentiert eigene Stücke, aber auch Klassiker von Rockhelden der vergangenen Jahrzehnte. Und diese spielen sie in einer Qualität, dass wohl manch einer der ursprünglichen Interpreten aus dem Staunen nicht herauskäme, sollte er sich vor Ort davon überzeugen können. Wer auf Deep Purple, Eric Clapton oder eine Pink-Floyd-Performance steht, der ist am Samstag in Ewattingen genau am richtigen Ort. Das Quintett hat schon etliche CDs aufgenommen und ist über die Region hinaus für ihre außergewöhnliche gute Live-Show bekannt.

Verschiedene Musikstile

„Mit diesen drei Bands und ihren verschiedenen Stilen wollen wir Musik anbieten, die vielleicht nicht von acht bis 80, aber für jeden von 16 bis mindestens 56 passt“, betont der SV-Vorsitzende Stefan Kech. Zumal etwas Abwechslung zwischen den doch ruhigen Feiertagen nicht schade.

Rocknacht des SV Ewattingen findet am heutigen Samstag, 28. Dezember, um 20 Uhr in der Wutachhalle Ewattingen statt. Die Bands Locos Estupidos, Rabbit Mex Machine und Lieber Anders stehen auf der Bühne.