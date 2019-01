von Gertrud Rittner

Vorstandswahlen standen beim Musikverein Ewattingen an, der seinen eigenen Rhythmus im Vereinsjahr pflegt. Während am Freitag die Wahlen stattfinden, trifft man sich am folgenden Tag zur Hauptversammlung. Vorsitzender Florian Keller freute sich, 62 Personen begrüßen zu können. Kassiererin Sabrina Scheuble lieferte wegen des Dorffestes einen besonders positiven Kassenbericht.

Wahlen

Lars Dornfeld berichtete über die Wahl. Florian Keller wurde einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt, als Kassiererin Sabrina Scheuble, Marina Gut und Patrick Keller als Beirat, Benedikt Beringer steht ihnen zur Seite. Als Jugendvertreter wurde Annika Burger gewählt. Maria Güntert bleibt Notenwartin, neu gewählt wurde Franziska Wehinger als zweite Notenwartin. Kassenprüfer bleibt Holger Böhler, neu gewählt als zweiter Kassenprüfer wurde Stefan Scheuble. Eva Maria Beringer legte ihr Amt als Notenwartin und Beisitzerin nieder, Selina Dengler als Notenwartin und Jugendvertreterin sowie Selina Kramer als Kassenprüferin.

Fest als Erfolg

Florian Keller lobte, dass 2018 alle Musiker die Stücke an Fastnacht auswendig spielten. Gerhard Baumgärtner dirigierte die Kapelle. Das Frühjahrskonzert mit dem Musikverein Schwerzen war ein Erfolg. Das Dorffest ist alle drei Jahre eine große Herausforderung für den Verein. Das Organisationsteam konnte sich auf die Mitglieder verlassen und so lief alles gut.

Lob für die Dirigentin

Beim Jahreskonzert mit dem Blasorchester Löffingen trafen zwei Welten aufeinander. Das Blasorchester Löffingen spielte jüdische Klänge und der Musikverein Ewattingen wartete mit Klängen nach Österreicher Art auf. Im Dezember war der Musikverein zum Konzert nach Wolterdingen eingeladen. Die Stücke aus dem Jahreskonzert standen noch einmal auf dem Programm. Dank sprach der Vorsitzende an die Dirigentin Tamara Winterhalder aus, die es schaffe, ihre Begeisterung für die Musik auf das Orchester zu übertragen.

Programm 2019

Am Fastnachtsdienstag wird wieder ein Stand aufgebaut. Zum Frühlingskonzert ist der Musikverein Titisee-Jostal eingeladen. Die Jungmusiker werden mit Uniformen eingekleidet. Das Jahreskonzert findet im Dezember statt. Dirigentin Tamara Winterhalder sprach von einem ereignisreichen Jahr, es war ihr drittes. Mit den Worten: „Musik ist die Straße der Liebe“, fasste sie ihre Eindrücke und Emotionen von 2018 zusammen. Die Proben machen ihr Freude, besonders hob sie die hohe Aufmerksamkeit der Musiker hervor. Der Probenbesuch könnte etwas besser ausfallen. Sie sprach ihren Dank an Vizedirigent Gerhard Baumgärtner und den Vorsitzenden Florian Keller aus.

Der Vorstand der Bläserjugend (von links): Marius Schmidt, Lena Thoma, Selina Kramer, Laura Barfod, Selina Dengler, Sofia Dornfeld und Joshua Dornfeld. | Bild: Marianne Rittner

Bei der Bläserjugend fanden ebenfalls Wahlen statt. Laura Barfod wurde als Vorsitzende wiedergewählt. Neu gewählt wurden Kassenführerin Selina Kramer, Schriftführer Marius Schmidt, Kassenprüferin Lena Thoma und Selina Dengler. Barfod informierte, dass 35 Mitglieder in der Bläserjugend sind, die das ganze Jahr aktiv im Musikverein spielten. Für 15 Jungmusiker steht in diesem Jahr die Theorieprüfung des Silbernen Leistungsabzeichens an und – je nach Leistungsstand – auch die praktische Prüfung. Dank ging an Günter Nosbüsch, der ehrenamtlich Igor Vosseler an der Tuba ausbildet. Die fünf Zöglinge legen voraussichtlich 2019 das Juniorabzeichen ab, das erfahrene Mitgliedern abnehmen. Ein Team erarbeitet ein neues Ausbildungskonzept.