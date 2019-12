von Gertrud Rittner

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Ewattingen standen der Nachwuchs im Mittelpunkt und auch der Vorsitzende Florian Keller im Mittelpunkt. Die Nachwuchsbläser, die in diesem Jahr ihre Prüfung zum Silbernen Abzeichen abgelegt hatten, erhielten an diesem Abend ihre Auszeichnung. Guido Kaltenbrunn vom Blasmusikverband Hochschwarzwald überreichte gemeinsam mit Laura Barfod die Abzeichen und die Urkunden an Lea Müller, Elias Murat, Balthasar Haffner, Moritz Baumgärtner, Nico Kramer und Marius Schmidt.

Ewattingen Doppelkonzert begeistert Besucher Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem wurde Florian Keller für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft mit der Silbernen Ehrennadel des Blasmusikverbands Hochschwarzwald und einer Urkunde geehrt. Seine Laufbahn begann 1994 als Spieler des Es-Horn, später wechselte der junge Musiker zum Waldhorn. Nach zehn Jahren tauschte er das Horn gegen die Trompete, die er heute noch spielt. Von den Jahren 2000 bis 2004 war er Ausbilder beim Musikverein Ewattingen. 2005 trat er als Beisitzer in den Vorstand ein.

Ehrung beim Musikverein Ewattingen (von links): Karsten Metzler, stellvertretender Vorsitzender, Nadine und Florian Keller (25 Jahre Mitgliedschaft) und Guido Kaltenbrunn. | Bild: Gertrud Rittner

Er gehörte dem ersten Vorstand der Bläserjugend an, die 2004 gegründet wurde. Zwei Jahre lang hatte er dieses Amt inne. 2009 übernahm er den stellvertretenden Vorsitz des Gesamtvereins. Seit 2016 ist er der Vorsitzender des Musikvereins Ewattingen. In allen Jahren hat sich Florian Keller für den Verein verdient gemacht, weshalb nicht nur der Verein, sondern alle Konzertbesucher ihm mit lautem Applaus dankten.