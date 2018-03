Wutach Landwirte beklagen neue Verordnungen

Der BLHV-Ortsverband Wutach hat in seiner jüngsten Hauptversammlung Bilanz gezogen. Der Vorstand bekannte sich dabei klar zum Naturschutz. Für etwas Unmut sorgen viele neue Richtlinien für die Landwirte. Eine Veranstaltung am 1. März informiert über die neue Düngeverordnung.

Seit Jahren klagen die Landwirte über zahlreiche Verordnungen und Regelungen, die sie beachten müssen. Für sie bedeuten diese oft Einschränkungen im Arbeitsalltag und hohen bürokratischen Aufwand. Doch es werden in den kommenden Monaten neue Vorschriften auf die Landwirte in Wutach zukommen. Der Unmut darüber wurde in der Hauptversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) Ortsverein Wutach deutlich. Die Bauern brachten dabei durchaus Verständnis für die Belange des Naturschutzes zum Ausdruck.

Einschneidende Neuerungen kommen auf die Landwirte durch die neue FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Richtlinie zu. Der Bund fordert im Rahmen des europäischen Naturschutzprojekts Natura 2000 von den Ländern den Erlass der Richtlinien für die betreffenden Gebiete. Nun werden die Natur- und Vogelschutzgebiete neu kartiert. In der Region entschied man sich für eine Sammelverordnung, was bedeutet, dass die Gebiete nun neu kartiert werden und die bisherige Kartierung jedes einzelnen Gebiets nicht mehr gilt.

Der Vorsitzende des BLHV Wutach, Siegfried Maier, ging noch auf eine weitere neue Verordnung ein, die bald in Kraft tritt. Am 1. März findet eine Informationsveranstaltung des BLHV zur neuen Düngeverordnung statt. Leider sei die Landwirtschaft häufig dann in den Medien präsent, wenn es um Missstände oder Verfehlungen gehe. Doch Landwirten liege der Naturschutz sehr wohl am Herzen. So möchte der BLHV, dass an den Blühstreifen am Feldrand Schilder angebracht werden, um auf den Schutz von Insekten aufmerksam zu machen. Dies sei nicht verpflichtend, doch der Ortsverein möchte sich dem Projekt anschließen. Deutschland ist der größte Exporteur von Agrargütern in der EU, was zu gestiegenen Preisen geführt habe, so der Vorsitzende weite. Das Land Baden-Württemberg habe sich entschieden, die biologische Landwirtschaft verstärkt zu fördern, da die Nachfrage sehr groß sei, und immer noch der Großteil an Bio-Lebensmitteln importiert werden muss.

In seinem Jahresbericht gab Schriftführer Markus Grüninger eine Zusammenfassung zu jedem Informationsgespräch oder den Versammlungen, an denen Mitglieder des Ortsvereins und der Vorsitzende teilgenommen hatten. Am 18. Februar fand die BLHV Regionalkonferenz in Bonndorf mit Teilnehmern aus Wutach statt. Bei der Landesversammlung am 3. März in Bonndorf referierte Vizepräsident Franz Käppeler zum Thema „Freude am Beruf“ zwischen freien Märkten, unsachlicher Meinungsmache und bürokratischer Gängelei. Landwirtschaftsminister Hauk sprach zum Thema „Landwirtschaft hat Zukunft-Agrarpolitik in Baden-Württemberg“. Im April fanden mehrere Treffen statt, in denen über die neuen Wasserschutzgebietserweiterungen informiert wurde. Außerdem mussten die Bauern Erhebungsbögen ausfüllen, die beim Land eingereicht wurden.

Zum Thema Biomusterregion Baden-Württemberg trafen sich die Vorstände der Ortsverbände Bonndorf, Stühlingen und Wutach. Im September besuchten Landwirtschaftsminister Hauk und der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner die Höfe von Udo Langenbacher in Münchingen und Winfried Kaiser in Stühlingen-Wangen. Zur Diskussion standen unter anderem die „Schweizer Landnahme“. Hauk stellt eine Arbeitsgruppe in Aussicht über die Beteiligung der Landsiedlung beim Grundstücksverkauf. Am 25. Oktober fand eine gemeinsame Sitzung mit Vertretern aus dem Regierungspräsidium, Landratsamt Waldshut, BLHV und Umweltverbänden zum Thema Zukunftswerkstatt Wutachschlucht, Biber, Kormoran Fischbestände, FFH Wiesen, Natura 2000 statt.

Weiter informierte der Vorsitzende über die neuen Wegebaumaßnahmen. Die Kiesstraße wurde zum Teil ausgebessert und asphaltiert. Die Gemeindeverbindungsstraße nach Überachen wird demnächst teilweise ebenfalls ausgebessert und asphaltiert.

Der BLHV bietet den Mitgliedern einen Erstehilfekurs mit DRK-Ausbilder Lothar Schmidt (Ewattingen) an. Die Finanzierung übernimmt die Berufsgenossenschaft. Kassierer Eduard Zimmermann las den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Adelbert Stritt und Meinrad Baumgärtner entlasteten die Kasse.

Infoveranstaltung zur neuen Düngeverordnung

