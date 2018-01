Wutach Landstraße 171 wegen Felssturz gesperrt

L 171 zwischen Mundelfingen und der Wutachmühle ist wegen eines Felssturzes bis auf Weiteres gesperrt.

Region Wutach – Aufgrund des Sturmtiefs Burglind kam es am vergangenen Wochenende auf der Landstraße 171 zwischen Mundelfingen und Ewattingen-Wutachmühle zu einem Felssturz, meldet das Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Straße wurde umgehend für den Verkehr gesperrt. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Nach einer Besichtigung der Gefahrenstelle durch das Straßenbauamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis wurde festgestellt, dass der vorhandene Felsen instabil ist und deshalb weitergehende Sicherungsmaßnahmen erforderlich werden. Die Maßnahmen werden in enger Absprache mit dem Regierungspräsidium Freiburg festgelegt. Wann mit einer Verkehrsfreigabe gerechnet werden kann, steht derzeit noch nicht fest. Der Lastwagenverkehr wird großräumig über das Bundesstraßennetz umgeleitet. Der Verkehr mit Personenwagen wird örtlich umgeleitet. Da auch die Nachbarkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Waldshut von Unwetterschäden betroffen sind, werden die Umleitungsstrecken in enger Absprache gemeinsam festgelegt.