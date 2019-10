von Gertrud Rittner

Zum Fredericktag, dem großen Literatur-Lesefest der Schüler in Baden-Württemberg, haben sich die Landfrauen Ewattingen etwas Besonderes für die Kinder aus der Grundschule und dem Kindergarten einfallen lassen. Die Kinder waren sehr gespannt darauf, was sie wohl erwarten würde. Und – um es gleich vorweg zu nehmen: Am Ende waren alle begeistert.

Bei den Schulkindern der zweiten bis vierten Klasse war eine ganze Woche lang das Thema „Bücher von Astrid Lindgren“ angesagt. Einige Bücher waren ausgelegt und die Kinder konnten sich Exemplare zum Lesen aussuchen. Es gab dazu Arbeitsblätter mit Fragen, die zu beantworten waren. Drei bis vier Kinder arbeiteten in einer Gruppe zusammen. Das Ziel war, ein Plakat anzufertigen und das ausgesuchte Buch vorzustellen.

Frühstücksbüfett in der Wutachhalle

In der Wutachhalle hatten sich die Schulkinder am Fredericktag versammelt zum großen Frühstücksbüfet. Die Landfrauen hatten allerlei für ein leckeres und gesundes Frühstück vorbereitet. Die Kinder ließen sich Butterbrot, Hefeschnecken, gefüllten Kranz, Äpfel, Trauben, Karotten, Gurken, Paprika so richtig schmecken.

Die Kinder durften am Fredericktag am Frühstücksbüffet nach Herzenslust schlemmen. | Bild: Gertrud Rittner

Eine Gruppe mit Kindergartenkindern ab vier Jahren und Schülern der ersten Klasse machte sich auf zu einem Spaziergang „Hinter Mauern“. Sie wurden von Lehrerin Beatrice Friedrich, den Erzieherinnen Dagmar Woll, Tanja Mirellia, Alexandra Müller sowie Nicole Reiner von den Landfrauen begleitet. Für Spaß und Spannung sorgte die Aufführung des Märchens „Rumpelstilzchen“. Martina Kipnik, Sandra Burger und Sandra Fehrenbach waren hier in den Hauptrollen sehen. Die Märchenerzählerin war Nicole Reiner. Bei Messmerhanse Hütte erwartete auch diese Kinder ein von den Landfrauen hergerichtetes großes Frühstücksbüfet.

Kasperletheater im Kindergarten

Ein Kasperletheater erfreute die ganz kleinen im Kindergarten. Erzieherin Anna Böhler und Nicola Schmidt von den Landfrauen spielten das Stück „Der verwunschene Stein“. Eine Prinzessin, die zur Strafe in einen Stein verwandelt worden war, wurde vom Kasperl und dem Seppel wieder in einen Mensch verwandelt. Ein leckeres Frühstück für die Kleinen rundete die Sache perfekt ab. Kindergartenleiterin Christina Frank sprach den Landfrauen ein großes Lob für die gelungene Aktion aus. Der gesamte Vormittag verlief abwechslungsreich und die Kinder hatten großen Spaß.