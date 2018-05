Bonndorf Kommandolose Zeit für die Feuerwehr Lembach in Sicht

Ein Ende der kommandolosen Zeit bei Feuerwehr Lembach zeichnet sich ab. Simon Duttlinger zeigt sich nicht abgeneigt, einen Gruppenführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal zu besuchen und danach die Leitung der Wehr als Abteilungskommandant zu übernehmen.

Über Jahre hinweg gelang es der Feuerwehrabteilung Lembach nicht die Führungsspitze der Wehr mit einem Abteilungskommandanten aus den eigenen Reihen zu besetzten. Seit der Hauptversammlung der Wehr, welche am Montagabend im Haus der Vereine tagte – übrigens ein Novum in der Geschichte der Wehr – zeichnet sich diesbezüglich nun eine Lösung ab. Simon Duttlinger zeigte sich nicht abgeneigt, einen Gruppenführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal zu besuchen und danach die Leitung der Wehr als Abteilungskommandant zu übernehmen.

Bezüglich des Besuchs der Landesfeuerwehrschule hatte er allerdings noch einen Wunsch, dass während der Zeit des Lehrgangs die Bewirtschaftung seines landwirtschaftlichen Hofes gewährleistet wird. Bürgermeister Christian Mauch, welcher sich als Gemeindechef in der Pflicht sieht auf die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr einzuwirken, signalisierte diesbezüglich seine Zustimmung und deutete an, dass dies durch einen Betriebshelfer möglich sein könnte.

Bisher ist der Ewattinger Abteilungskommandant und Gesamtwehrkommandant Andreas Kaiser auch verantwortlicher Leiter der Lembacher Wehr. Falls Simon Duttlinger nach dem Lehrgangsbesuch zum Abteilungsleiter gewählt wird, würde diese bisherige Lösung hinfällig werden. Intern werden die Angelegenheiten der Lembacher Wehr derzeit von dem Führungstrio Simon Duttlinger, Manuel Probst und Fabian Hirt geregelt. Was Simon Duttlinger noch unter den Nägeln brannte, ist eine finanzielle Entschägigung durch die Gemeinde für jene Landwirte, welche bei den Übungen und Einsätzen der Wehr ihre Schlepper in Einsatz bringen.

Gemeinderat Detlef Probst merkte an, dass man dieses Thema erst im Ausschuss der Gesamtwehr Wutach erörtern und danach dem Gemeinderat zur Beschussfassung vorlegen sollte, da es auch die Abteilungen Ewattingen und Münchingen betrifft.

Ein weiteres Anliegen von Simon Duttlinger ist es, nun auch die Lembacher Wehrmänner mit neuen Ausgehuniformen auszurüsten, nach dem die Abteilungen Ewattingen und Münchingen bereits neue erhalten haben. Positiv bewertete Simon Duttlinger, dass bezüglich der Problematik der Pflege und Wartung der Atemschutzgeräte nun eine zufriedenstellende Lösung getroffen werden konnte. So werden die Atemschutzgeräte der Lembacher Wehr in Stühlingen gewartet und die Flaschen mit Sauerstoff befüllt. Auf Initiative von Alexander Müller (Münchingen) wird es im Februar oder März in der Gänsbachhalle in Münchingen für die Atemschutzträger der Wehr einen Termin zur G 26 Untersuchung geben, welcher für alle Atemschutzträger verpflichtend ist. Ein von der Berufgenossenschaft zugelassener Mediziner aus Villingen wird hierzu nach Münchingen kommen und die entsprechenden Untersuchungen vornehmen.

Laut Gesamtwehrkommandant Andreas Kaiser müssten noch einige weitere Regelungen bezüglich der Feuerwehr getroffen werden. Hierbei setzt der Gesamtwehrkommandant auf den Feuerwehrbedarfsplan, welcher von der Gemeinde in Auftrag gegeben wurde und nach seiner Erstellung der Feuerwehr offen gelegt werden soll.

Der Gesamtwehrkommandant regte verstärkt gemeinsame Übungen an, wobei auch das DRK und die Bergwacht Wutach mit einbezogen werden sollen. Mit dem Engagement der Lembacher Wehrmänner zeigte sich Simon Duttlinger überaus zufrieden: "Ihr seid eine starke Truppe".