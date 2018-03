Wutach Kinderkrippe Ewattingen startet wie geplant

Der Geschäftsführer Mario Isele und die Kindergartenleiterin Christina Frank geben im Gemeinderat einen aktuellen Sachstandbericht über die Kinderkrippe St. Josef Ewattingen, die Anfang April öffnet.

Die Eröffnung der Kinderkrippe St. Josef Ewattingen für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anfang April rückt mit großen Schritten näher. Geschäftsführer Mario Isele und Kindergartenleiterin Christina Frank gaben in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen aktuellen Sachstandbericht. Demzufolge sind die Umbaumaßnahmen in vollem Gange, die Handwerker arbeiten Hand in Hand, es wurde fleißig gestrichen, die Sanitärmaßnahmen sind beinahe fertig gestellt.

"Für die Kinder ist der Alltag gerade sehr aufregend. Sie werden jedoch stark an der Umgestaltung beteiligt, um die Vorfreude auf die neuen Krippenkinder zu steigern", beschreibt Christina Frank die derzeitige Situation. Auch die Konzeption sei so gut wie fertig und die Betriebserlaubnis liege vor. Trotz Schwierigkeiten bei der Personalsuche kann die Kleinkindgruppe zum 1. April eröffnet werden. Bis September wird eine Krippenerzieherin aus Bräunlingen die Einrichtung unterstützen, ab 1. September konnte mit Jule Rothermund aus Riedöschingen eine neue Fachkraft gewonnen werden. Christina Frank und Anna Böhler werden tageweise in der Krippe mithelfen.

Erfreulich sind die vorläufigen Anmeldezahlen für die Kleinkindgruppe. Kindergartenleiterin Christina Frank berichtete von vier bereits angemeldeten Krippenkindern, zwei weitere Familien hätten Interesse an einem Platz bekundet. Zehn Kinder können insgesamt in der Gruppe betreut werden.

Die Elternbeiträge für die Wutacher Krippe sollen sozial angepasst sein und bestehen im Ü3-Bereich schon länger, betonte Bürgermeister Christian Mauch. "Wir möchten vernünftige Anmeldezahlen erreichen und liegen in der Betreuungslandschaft nicht wesentlich unter den Richtlinien von Kirchen und Kommunen." Dem Rathauschef ist die Balance zwischen Angebot und Nachfrage wichtig. Das Land bezuschusse den Kindergarten nach der tatsächlich betreuten Anzahl der Kinder – Stichmonat März. Allerdings erreiche die Gemeinde durch die Elternbeiträge nicht das empfohlene Drittel Elternanteil an den Gesamtkosten. Geschäftsführer Mario Isele sprach sich für die empfohlenen Richtsätze aus: "Sie sind für Familien bezahlbar und für Ewattingen angemessen."

In die Wege leitete der Gemeinderat auch die knapp 12 700 Euro teure Ausstattung der Kinderkrippe. Anregungen hat sich das Kindergartenteam in anderen Einrichtungen geholt. So werden unter anderem eine Bewegungslandschaft, kleinkindgerechte Möbel sowie ein Wäscheschrank angeschafft. Da die Schwerpunkte auf Bewegung und Körperwahrnehmung liegen, werden sich die Kinder auch häufig draußen aufhalten. "Die Krippenkinder sollen selbstbewusst werden und sich etwas trauen", wünscht sich Christina Frank.

Termine:

Informationselternabend am Montag, 26. März, 20 Uhr.

Einweihung der Kinderkrippe am Freitag, 4. Mai.