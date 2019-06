von Juliane Kühnemund

Um rund drei Prozent hat der Gemeinderat Wutach in seiner jüngsten Sitzung die Elternbeiträge für den Kindergarten angehoben. Mit dieser Entscheidung folgte das Gremium der Empfehlung der Kirchen und kommunalen Landesverbände, die einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeiträge anstreben. Bei der Kinderkrippe hob der Gemeinderat ebenfalls die Beitragssätze an, dennoch bleibt Wutach hier weit unter den empfohlenen Elternbeiträgen.

Lauchringen Gewalt im katholischen Kindergarten Oberlauchringen: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Das könnte Sie auch interessieren

Die Staffelung der Kosten nach der Zahl der Kinder unter 18 Jahren in einer Familie bleibt erhalten Familien mit mehreren Kindern sollen dadurch weiterhin entlastet werden. Bislang lag der Elternbeitrag im Kindergarten St. Josef in Ewattingen bei einer Familie mit einem Kind bei 124 Euro im Monat. Für das Kindergartenjahr 2019/2020 müssen jetzt vier Euro mehr – also 128 Euro bezahlt werden, diese Satz wird auch von den Verbänden empfohlen.

Meinung Kita-Skandal: Auf keinen Fall wegschauen, wenn es um das Wohl von Kindern geht von Juliane Schlichter Das könnte Sie auch interessieren

Weit unter der empfohlenen Gebührenhöhe liegt man in Wutach in der Kinderkrippe. Bislang zahlte eine Familie mit einem Kind in Wutach einen Beitrag von 216 Euro, künftig sollen es 223 Euro sein (sieben Euro mehr). Die empfohlene Beitragshöhe liegt bei 376 Euro pro Monat. Wie Bürgermeister Christian Mauch erläuterte, will die Kommune die Kosten für einen Krippenplatz bewusst niedriger halten, um eine möglichst hohe Auslastung der Krippe zu erhalten. Bislang sei man damit gut gefahren, sagte der Bürgermeister.

Eine Gegenstimme

Von anfänglich sechs Kindern in der Krippe, sei die Zahl kontinuierlich angestiegen. Die Plätze sind quasi ausgebucht, freute sich Mauch über die Entwicklung. Als moderat bezeichnete Gemeinderat Wolfgang Dornfeld die von der Verwaltung vorgeschlagene Beitragserhöhung. Begrüßt wurden von ihm die weiterhin günstigen Preise für die Krippe. Und auch Susanne Schmidt-Barfod bezeichnete den Vorschlag als gut, ebenso wie Armin Kienzle, der die Anpassung als gerechtfertigt ansah. Erhard Graunke hingegen war gegen eine finanzielle Zusatzbelastung für die Familien. Bei seiner Gegenstimme wurde die Beitragserhöhung aber mehrheitlich beschlossen.