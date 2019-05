von Gertrud Rittner

Geschafft! Als am Sonntag in der Schule in Ewattingen um 17.07 Uhr das offizielle Ende der 72-Stunden-Aktion bekanntgegeben wurde, lag hinter den Kindern und Jugendlichen ein arbeitsreiches Wochenende. Alle Arbeiten, die man gemeinsam angehen wollte, konnten bewältigt werden.

Im Schulhaus bei den Malerarbeiten ging es rund her. Ein Klassenzimmer und der Werkraum im Keller wurden gestrichen. Dank der Unterstützung durch das Malergeschäft Harald Hien aus Bonndorf konnten sich die Ergebnisse wirklich sehen lassen. Nach getaner Arbeit hieß es zuerst einmal aufräumen und putzen. Wie im normalen Schulleben lautete auch hier das Motto: Arbeit muss nicht immer Spaß machen. Die Hauptsache ist, sie wird erledigt.

Ein Teil der jungen fleißigen Akteure war auf dem Friedhof im Einsatz. Unter anderem wurde das Areal um das Kriegerdenkmal gesäubert. | Bild: Gertrud Rittner

Die jüngeren Kinder hatten ihren Einsatz auf dem Ewattinger Friedhof. Nach dem Jäten der Kieswege wurde das Areal um das Kriegerdenkmal gesäubert und mit Kies aufgefüllt. Am besten gestaltete sich der Sonntag. Während des Gottesdienstes dankte Pfarrer Fabian Schneider den Kindern für ihren Einsatz im Zeichen der Nächstenliebe.

Zum Abschluss der Aktion boten die Helfer Kaffee und Kuchen, der von den Eltern gespendet wurde, in der Schule an. In einem Klassenzimmer wurde per Video die 72-Stunden-Aktion, wie die Kinder arbeiteten, das Mittagessen und der Abschlussgottesdienst gezeigt. Zahlreiche Ewattinger kamen und unterstützten damit die wohltätige Arbeit.