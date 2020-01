von Juliane Kühnemund

Ein fester Bestandteil des Neujahrsempfangs ist die Bevölkerungsentwicklung. Nach Informationen von Bürgermeister Christian Mauch leben aktuell 1203 Menschen in der Gemeinde Wutach. Das sind 20 Personen weniger als noch vor einem Jahr. Geburten und Sterbefälle hielten sich in etwa die Waage. Während im Jahr 2019 zwölf Kinder das Licht der Welt erblickten, mussten 14 Sterbefälle verzeichnet werden. Hauptgrund für den Rückgang war vor allem die Tatsache, dass die Wegzüge die Zuzüge überstiegen. Verzeichnet wurden 70 Neuanmeldungen, 88 Personen haben Wutach aber verlassen.

Wutach 3,8 Millionen Euro Investitionen: Was in diesem Jahr in Wutach ansteht Das könnte Sie auch interessieren

Nach Mauchs Worten ist die Bevölkerungsentwicklung in den drei Ortsteilen überaus unterschiedlich. In Lembach zeigt der langfristige Trend nach unten. Vor zehn Jahren zählte Lembach 193 Einwohner, Ende 2019 waren es noch 161. Münchingen hat wieder den Stand von vor zehn Jahren erreicht und steht derzeit bei 260 Einwohnern. In Ewattingen ging die Kurve von 2007 bis 2013 kontinuierlich nach unten, seither stabilisiert sich die Lage aber wieder – aktuell zählt Ewattingen 782 Bürger.

Als bemerkenswert bezeichnete Bürgermeister Christian Mauch die Fluktuationsrate. Im Durchschnitt wechseln jährlich 60 bis 70 Personen in die Gemeinde Wutach. „In einem Zeitraum von 20 Jahren wären das also rund 1200 Menschen – oder so viele, wie in Wutach leben“, sagte der Rathauschef und fügte an: „Die Einwohnerschaft und mit ihr die Gemeinde verändern sich also permanent. Ich begreife dies als große Chance für das gemeindliche Leben.“

Alle Neubürger, die im Jahr 2019 nach Wutach gezogen sind, wurden persönlich zum Neujahrsempfang eingeladen. „Wir möchten, dass sie sich in Wutach wohlfühlen und Kontakte knüpfen können“, sagte Mauch. Die Qualität der Gemeinde als Wohnort werde getragen von einem vitalen Vereinsleben und lebendigen sozialen Kontakten innerhalb der Bevölkerung. Das Miteinander spiele die entscheidende Rolle.