von Juliane Kühnemund

Freie Bauplätze für eine Wohnnutzung sind in Ewattingen rar. Laut Verwaltung gibt es nur noch ein freies Grundstück im Baugebiet Frohnwiesen, die Nachfrage von ortsansässigen Interessenten sei aber vorhanden. Aus diesem Grunde hat die Kommune vor, einen Bebauungsplan für den Bereich „Bogenrücken“ auf den Weg zu bringen. „Glücklicherweise ist es der Gemeinde nach zunächst vielen vergeblichen Bemühungen gelungen, am nördlichen Ortsrand von Ewattingen, an der Straße Auf dem Hinterbuck eine Fläche von 1,5 Hektar Größe zu erwerben“, sagte Bürgermeister Christian Mauch. Die Fläche werde bislang landwirtschaftlich genutzt.

Um eine Wohnbebauung möglich zu machen, muss ein Bebauungsplan für das Gebiet erstellt werden. Die Gemeindeverwaltung empfahl dem Gemeinderat den Plan im vereinfachten Verfahren nach Paragraph 13b Baugesetzbuch aufzustellen. Dieses Verfahren spare Zeit und Geld, meinte der Rathauschef, verzichtet werden könne dadurch nämlich auf aufwendige Umweltprüfungen. Und was die Umwelt betrifft, sieht Mauch das Gebiet als unproblematisch an. Es seien dort keine Schutzgebiete ausgewiesen.

Versorgungsleitungen vorhanden

Als relativ einfach bezeichnete Christian Mauch ferner die Erschießung des neuen Wohngebietes. Versorgungsleitungen seien in der angrenzenden Straße „Auf dem Hinterbuck“ vorhanden. Ob das Gebiet in einem Schritt erschlossen, oder in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt wird, könne zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden, so der Bürgermeister.

Rund um den Ratstisch war man sich einig, dass Bauplätze vorgehalten werden müssen, will man jungen Familien die Möglichkeit geben, sich in Ewattingen niederzulassen. Dennoch gab Erhard Graunke zu bedenken, dass eine weitere Fläche in Anspruch genommen wird, die der Landwirtschaft verloren geht. Der Aufstellung des Bebauungsplans für das Gebiet Bogenrücken in Ewattingen im vereinfachten Verfahren stimmte der Wutacher Gemeinderat letztlich einstimmig zu. Den einstimmigen Beschluss wertete Bürgermeister CHristian Mauch als schönes Signal: „Wir freuen uns, wenn sich Ewattingen weiter entwickeln kann.“