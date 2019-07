von Gertrud Rittner

Einen Aktionstag zum Abschluss des Schuljahres 2018/2019 veranstaltete das Bildungshaus Ewattingen. Sinn und Zweck des Aktionstages im Bildungshaus ist es, dass sich Grundschule und St. Josef Kindergarten besser kennen lernen. Kindergartenkindern sollen ihre zukünftige Grundschule, die Lehrer und Schüler vertraut gemacht werden, sodass Ängste vor dem Schulantritt erst gar nicht entstehen können. Während des ganzen Schuljahres kommen immer wieder Kindergartenkinder in die Schule. Seit 2011 arbeiten beide Institutionen im Projekt „Bildungshaus“ eng zusammen.

Wutach Seit 50 Jahren ist der DRK-Ortsverein die schützende Hand Wutachs Das könnte Sie auch interessieren

Am Morgen trafen sich alle Kinder in der Schule und im Kindergarten. 20 Kindergartenkinder zwischen vier und sechs Jahren und 44 Grundschulkinder zogen um 9 Uhr mit ihren Lehrerinnen und Erzieherinnen zum Sportplatz. Im Anschluss stellten sich die Kinder in einem großen Kreis auf dem Sportplatz auf. Nach einem gemeinsamen Lied teilte die Schulleiterin Doris Baumann die verschiedenen Stationen in Farben auf. Die Stationen waren wegen der großen Hitze nicht auf Wettkampf ausgerichtet.

Geschick und Spaß im Parcours

Dagmar Woll (Farbe orange) dachte sich ein Spiel mit Abschießen von Korken mit einer Wasserpistole aus. Die Anzahl der Korken richtete sich nach dem Alter. Beatrice Friedrich (Farbe grün) hatte ein Memory mit Papptellern vorbereitet. Wie viele Paare aufgedeckt wurden, so viele Schüsse durften mit der Wasserpistole auf Becher abgegeben werden. Bei Rita Kopf (Farbe gelb) ging es um Geschicklichkeit. Mit einem Tennisball im Löffel musste ein Parcours absolviert werden.

Wutach Erzieherin Ingrid Scheu verlässt den Kindergarten Ewattingen nach 28 Jahren Das könnte Sie auch interessieren

Stefanie Baumgärtner (Farbe blau) hatte einen Slalom aufgebaut. Die Kinder sollten mit drei Bleistiften, in jeder Hand einen und ein Bleistift quer, im Slalom laufen. Die zweite Herausforderung war, einen Bierdeckel auf dem Kopf im Slalom zu balancieren, beziehungsweise, die Strecke mit dem Bierdeckel zwischen den Knien zu absolvieren.

Ein Stempel für jede Aufgabe

Bei Meike Maier (Farbe lila) drehte es sich wieder ums Wasser. Zwei Kinder traten zum Befüllen eines Bechers mit Hilfe eines Schwamms an. Hier ging es um Schnelligkeit. Michaela Sassa (Farbe rot), hatte sich drei Spiele ausgedacht. Blindekuh mit Führer, Sackhüpfen und Balancieren. Bei diesen Spielen wurde gegeneinander angetreten. Jedes Kind bekam bei jeder Station ein Stempel, als Zeichen dafür, dass es die Aufgaben absolviert hat.

Wutach/Bonndorf Die Familie von Hans und Sophie Scholl findet 1944 ein neues Heim in Wutach Das könnte Sie auch interessieren

Im Kindergarten war für die Seepferdchengruppe eine Kugelbahn aufgebaut, die viel Freude bereitete. Kinder spielten mit den Bauklötzchen oder schöpften Wasser. Um 11.30 Uhr ging es wieder zurück zur Schule und in den Kindergarten. Im Rahmen des Aktionstages war deutlich geworden wie gut Kindergarten und Schule als Bildungshaus zusammen arbeitet.