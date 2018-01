Wutach Gemeinderat Wutach stimmt Aufforstung zu

Die Fläche zwischen dem Gänsbach und jetzigem Baumbestand soll geschlossen werden. Die Nachbargrundstücke sind ebenfalls bereits aufgeforstet. Als Grund wird die aufwendige Bewirtschaftung des Grundstücks angegeben.

Wutach (pma) Zum Alltagsgeschäft des Gemeinderates gehört es auch, über Bauvorhaben zu entscheiden. So geschehen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Wutach, in der über die Bauvoranfrage des Karl-Heinz Vetter hinsichtlich der Bebaubarkeit seines Grundstückes in Ewattingen mit einem Wohnhaus beraten wurde.

Grundsätzlich sind Bauvorhaben laut Baugesetzbuch Baden-Württemberg dann zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt werden, das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.

Im vorliegenden Fall sind bereits ein Wohnhaus und mehrere Wirtschaftsgebäude auf dem Grundstück vorhanden, somit ist die Erschließung gesichert. In Misch- und Wohngebieten ist eine Grundflächenzahl mit dem Faktor 0,6 zulässig, die geplante Bauweise fügt sich in die nähere Umgebung ein. Grenzabstände sind erst bei konkreter Bauanfrage relevant. Auch die Besitzer der Nachbargrundstücke werden erst später gehört.

Das letzte Wort hat schlussendlich die Baurechtsbehörde, welche die Entscheidung der Gemeinde aufheben kann, sollte sie nicht der aktuellen Rechtsgrundlage entsprechen. Nach Meinung der Gemeinderäte sind alle Voraussetzungen erfüllt – das baurechtliche Einvernehmen wird einstimmig erteilt und das angefragte Bauvorhaben somit befürwortet.

Entscheiden musste der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung auch über einen Antrag auf Erteilung einer Aufforstungsgenehmigung für ein Flurstück der Gemarkung Münchingen "Unterwiesen". Auf dem Grundstück soll die Fläche zwischen Gänsbach und jetzigem Baumbestand geschlossen werden. Die Nachbargrundstücke sind ebenfalls bereits aufgeforstet. Als Grund wurde die sehr aufwendige Bewirtschaftung des Grundstücks angegeben.

Laut Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes darf eine Genehmigung nur versagt werden, wenn Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung der Aufforstung entgegenstehen, durch die Aufforstung die Verbesserung der Agrarstruktur behindert oder die Ertragsfähigkeit benachbarter Grundstücke erheblich gemindert würde, der Naturhaushalt, die Lebensstätten von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, naturschutzfachlich hochwertiges Dauergrünland oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt würden, die Aufforstung den konkretisierten Zielvorstellungen der Gemeinde über die Entwicklung des Gemeindegebiets widerspricht oder die Aufforstung geeignet ist, die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs oder die Sicherheit von Gebäuden und deren Bewohnern nachhaltig zu gefährden. Laut Kartierung befinden sich auf dem Flurstück keine geschützten Biotope. Einzige Bedingung für die Genehmigung des Antrages ist, dass die durch das Grundstück verlaufende Abwasserleitung von Bepflanzung frei bleiben muss.