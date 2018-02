Wutach Gemeinde Wutach kauft zwei Baugrundstücke

Die Gemeinde Wutach erwirbt zwei Grundstücke in Münchingen, um Bürgern Wohnbauflächen zur Verfügung stellen zu können. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung.

Wutach (pma) In Folge des immer größer werdenden Interesses an Wandererlebnissen soll eine Gesamtkonzeption für die Wanderregion rund um das Naturschutzgebiet Wutachschlucht ausgearbeitet werden. Neun bis elf gegebenenfalls zertifizierte Qualitätswege sollen ausgearbeitet werden, hieß es in der jüngsten Sitzung des Wutacher Gemeinderates. Ziele sind unter anderem die Entlastung des Naturschutzgebiets Wutachschlucht und die Einbindung vorhandener Infrastruktur und POIs (Points of Interest). Die Kosten von rund 70 000 Euro werden auf das Land Baden-Württemberg (70 Prozent) und Kommunen und Landkreise (30 Prozent) aufgeteilt. Für Wutach beträgt der Beitrag rund 1000 Euro.

Das Rechnungsamt der Gemeinde stellt die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung fest und bewilligt die geplanten Kreditaufnahmen. Der Gasthof "Zur Burg" in Ewattingen soll eine optische und funktionelle Aufwertung erfahren. Der Gemeinderat erteilt dem Bauantrag von Ewald Schmidt zum Einbau einer Gaube und einer Widerkehre mit Anbau von Balkonen das bauliche Einvernehmen. Die Gemeinde Wutach erwirbt zwei Grundstücke in Münchingen, um Wohnbauflächen zur Verfügung stellen zu können.