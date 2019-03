von bär

Die Gemeinde Wutach ist fest in Narrenhand. Am Schmutzigen Donnerstag übertrug Christian „Maja““ Mauch die Macht an den Elferrat. Sein Schild „Rettet die Bienen“ wollte er nicht etwa als Anspielung auf etwaige Bürgerentscheide missverstanden wissen. „Ich möchte nur zeigen, dass wir hier im Rathaus fleißig sind wie die Bienen“, strahlte er unter blauem Himmel.

Bis Aschermittwoch regieren nun die Narren. Und im Mai komme es schon zum nächsten Ansturm aufs Rathaus, scherzte der Elfer. Denn mit Frank Grieshaber und Philipp Keller kandidieren gleich zwei seiner Mitglieder für den Wutacher Gemeinderat. Neu aufgenommen haben die Narrenräte Felix Kuschel, der sich dafür einer gewohnt skurrilen Taufzeremonie am Dorfbrunnen unterziehen durfte. Der von Burg-Wirt Ewald Schmidt nach Geheimrezeptur gebraute Aufnahmetrunk ließ kurzzeitig Kuschels Gesichtszüge entgleiten. Ein bisschen Schikane gehört halt dazu.

Eine Botschaft: "Rettet die Bienen" warb Bürgermeister „Maja“ Mauch. | Bild: Bär

Angeführt vom Musikverein unter der Leitung von Gerhard Baumgärtner zog der närrische Umzug danach von der Hauptstraße über den Zinken und machte zwischendurch immer wieder Station, wo die Narren von Anwohnern mit selbstgemachtem Likör oder süßen Teilchen empfangen wurden.

Auf dem Narrenbaum nahm neben dem Elferrat auch Andrea Meßmer Platz, Ewattingens neue Narrenprinzessin. Sie hatte sich beim Donnerstags-Duell auf dem Rathausplatz gegen ihre Konkurrenten Frank Vetter und Benedikt Beringer durchgesetzt, bei dem Wissen zur Ewattinger Vereinswelt oder Lokalgeschichte abgefragt wurden. Neben der Freifahrt auf dem Narrenbaum hat die Prinzessin nun einen Wunsch frei, den sie am Bunten Abend am Sonntag dem Elfer vortragen darf.

Eine Verstärkung: Neu-Elfer Felix Kuschel in der Grundschule. | Bild: Bär

Für eine Überraschung sorgte die Guggenmusik am frühen Morgen. Obwohl sich der Verein auf seiner jüngsten Hauptversammlung offiziell aufgelöst hatte, zogen elf ehemalige Mitglieder zum Wecken durch den Ort. „Um Punk 5 Uhr bin ich von allein aufgewacht“, sagte Trommler und Gründungsmitglied Stefan Kuttruff. Nach mehr als 30 Jahren stellt sich die innere Uhr so schnell nicht um. Noch eine Überraschung.

In der Burg geht es weiter

Alexander Färber vom Musikverein gestaltete eine broschierte Liedersammlung „für d' Fasnet und sonstige Jahreszeiten“, auf dem sich das traditionelle Heckerlied ebenso finden wie „Die Sau“ von Egon und Co.. Am Vormittag befreiten Ewattinger Strohbären, Münchinger Geißen und Lembacher Holderhafä Kindergarten und Grundschule, mit anschließendem Abstecher in der Sparkasse und im Rathaus. Abends marschierte dann der Musikverein voran beim Hemdglunkerumzug, der in der „Burg“ seinen närrischen Abschluss fand.