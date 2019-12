von Elfi Nosbüsch

Die Ewattinger Landfrauen feiern am kommenden Wochenende ihren runden Geburtstag: 50 Jahre Frauenpower in Ewattingen. Was am 4. Dezember 1969 begann, wird heute noch gelebt. Geselligkeit, sportliche Betätigung, Vorträge aktueller Themen und soziales Engagement ziehen sich wie ein roter Faden durch die Jahrzehnte.

Gründungs- und Folgejahre

Zwei Frauen der ersten Stunde erinnern sich an die Gründungs- und Folgejahre. So berichtet die Gründungsvorsitzende Gerda Scheuble, dass damals die Schülerinnen der Winterschule die Idee für die Landfrauenbewegung mitgebracht hatten. „Wir waren der Meinung, dass wir Frauen eine eigene Organisation hier im Dorf brauchen“, erinnert sie sich, und: „Die wichtigsten Grundlagen zur Vereinsgründung und weitere Unterstützung haben wir vom Landwirtschaftsamt in Neustadt bekommen.“ Als 28-Jährige startete Gerda Scheuble mit 45 Gründungsmitgliedern und jedes Jahr kamen weitere Frauen hinzu. „Wir hatten viele schöne gemeinsame Stunden“, erzählt Gerda Scheuble und meint damit die ein- und zweitägigen Ausflüge und Wanderungen, spannende Radtouren, die gut besuchten Vorträge über Gesundheit, Pflanzen und Kräuter im Garten und Wissenswertes zur gesunden Ernährung. Abendliche Gymnastikstunden fanden jeweils in den Wintermonaten statt, da hatten die Bäuerinnen mehr Zeit für sich. In den 70iger Jahren organisierten die Landfrauen den Erntedanktanz in der Wutachhalle, Altennachmittage und Nikolausabende. Schon nach fünf Jahren hatte sich die Mitgliederzahl verdoppelt.

Erika Maier jüngstes Gründungsmitglied

Das jüngste Gründungsmitglied war Erika Maier. Mit ihren 21 Jahren übernahm auch sie früh die Verantwortung im Vorstand als stellvertretende Vorsitzende, bevor sie 1985 in das Amt der ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Das Angebot des Vereins wurde nach und nach durch Besichtigungstouren, Grillabende „Hinter Mauern“ sowie am Feuerwehrhaus und Besuche von Bezirksversammlungen und des Landfrauentages in Freiburg erweitert. Auch den Schießsport im Schützenhaus entdeckten die Landfrauen für sich. „Trotz aller Arbeit in Haus und Hof hat mir die Vorstandsarbeit immer viel Spaß gemacht“, sagt Erika Maier. „Wir konnten über den Tellerrand unseres Dorfes hinaus schauen, hatten gut besuchte Aktivitäten und einen prima Zusammenhalt“, freut sie sich und meint damit auch die gute Kooperation mit anderen Ortsvereinen. Als Erika Maier sich auch im Landesvorstand einbringen konnte, wurde sie vermehrt mit politisch brisanten Themen konfrontiert.

Blick auf die Anfänge

Ein Blick in die Schriftführerinnennotizen zeigen, dass der erste Adventskranz für die St. Gallus Kirche 1978 gebunden wurde, seit 1980 wird die Landfrauenfasnet gefeiert, seit 1982 leitete Marianne Zimmermann die Gymnastikstunde und drei Jahre später wurde an Fronleichnam zum ersten Mal der Altar bei „Pohls“ geschmückt. Die erste Maiandacht gestalteten die Frauen im Jahr 1988, im selben Jahr wirkten sie beim ersten Dorf- und Wasserfest in Ewattingen mit. Die Wassergymnastik mit Ingeborg Hagenlocher startete im Winter 1991. In den 90iger Jahren waren die Ewattinger für ihre erfolgreiche Jazztanzgruppe landesweit bekannt. Die Folkloregruppe tanzte bei heimischen Veranstaltungen. Es gab Basteltreffen und Lehrfahrten, die der Allgemeinbildung dienten. 1997 startete die Morgengymnastik mit Roswitha Geiger und die „Bodyfit“ Gymnastik mit Sandra, jetzt Fehrenbach. Beide Kurse erfreuen sich heute noch großer Beliebtheit.

Optimistisch für die Zukunft

Während des ganzen Jahres bieten die Landfrauen heutzutage Aktivitäten an, die von allen Frauen im Dorf und aus den benachbarten Gemeinden genutzt werden können. Der Frederick Tag ist zur festen Einrichtung für Kindergarten und Schule geworden. „Wir Landfrauen sind so aktiv im Ort,“ stellt Erika Maier fest, „aber einen eigenen Raum haben wir bisher nicht.“ Aber die Landfrauen blicken optimistisch in die Zukunft, sind bereit Neues zu wagen. Im Laufe der Jahre ist deutlich der Wandel zu erkennen, in dem sich die Arbeit des Landfrauenverbandes von der Unterstützung der Bäuerinnen hin zu „für alle auf dem Lande lebenden Frauen“ geändert hat.