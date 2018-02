Ewattingen Feuerwehr ist immer zur Stelle: Abteilung in Ewattingen gut aufgestellt

Die Feuerwehrabteilung Ewattingen musste in diesem Jahr bereits zu acht Einsätzen ausrücken. In der Hauptversammlung gab es einige Beförderungen zu feiern.

In den ersten zwei Monaten dieses Jahres mussten die Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Ewattingen bereits acht Mal zu Einsätzen ausrücken. Waren es 2017 noch zehn Einsätze im gesamten Jahr. Die Feuerwehr ist gefragt, fasste es Abteilungskommandant Andreas Kaiser in der Hauptversammlung der Abteilung Ewattingen zusammen. Das macht die Feuerwehr auch für die jungen Menschen im Dorf attraktiv, denn so können sie ihren Beitrag für das Wohl aller leisten und erhalten dafür Anerkennung.

Schriftführer Bernhard Meister las seinen Bericht vor. Am 9. Januar fand eine gemeinsame Probe mit der Bergwacht und dem Roten Kreuz Wutach statt. Am 10. März musste ein Kaminbrand bei Stefan Moser in Ewattingen gelöscht werden. Am 12. April wurde ein Einsatz in der Bachtalmühle geprobt. Die Aktiven trafen sich neun Mal zu Feuerwehrproben. Bei einer Raumschaftsübung in Grafenhausen waren die Feuerwehr Ewattingen und die Wehr aus Bonndorf beteiligt. Am 24. Juli brannte ein Kleinbus auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ewattingen und Lausheim aus. Die Chilbiprobe in Ewattingen fand am 16. Oktober statt, einen Tag zuvor war die Abteilung zur Chilbiprobe in Bonndorf eingeladen. Am 16. November stürzte ein Lastwagen am Ortsausgang von Ewattingen um. Das Fahrzeug, das Schinken geladen hatte, musste leer geräumt werden, bevor es aufgerichtet werden konnte.

Bernhard Meister war zwei Jahre lang Schriftführer. Nun tritt er aus der Feuerwehr aus, da er nicht mehr in Ewattingen wohnt. Die Wahl des neuen Schriftführers leitete Bürgermeister Christian Mauch. Axel Binninger wurde per Akklamation für drei Jahre zum neuen Schriftführer gewählt. Kassierer Mario Kaiser legte den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Emil Hauger und Armin Burger bestätigten seine gute Kassenführung.

Eine Ausbildung am Sprechfunk absolvierte Jannik Riegger. Alexander Gliese und Mario Kaiser wurden zum Truppmann 2 ausgebildet. Samuel Mauch und Philipp Keller machten eine Ausbildung als Atemschutzträger. Andreas Kaiser konnte weiterhin bekanntgeben, dass Axel Binninger, Alexander Gliese, Mario Kaiser, Philipp Keller, Jannik Riegger und Samuel Mauch zu Oberfeuerwehrmännern befördert wurden. Markus Binninger ist jetzt Hauptfeuerwehrmann.

Durch die Umstellung auf Digitalmeldeempfänger hat sich die Bereitschaftszeit bei Einsätzen deutlich verbessert. Außerdem wird die Sirene im Dorf nicht mehr so häufig gebraucht.

Bürgermeister Mauch dankte für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrmänner. Zudem sprach er einen Dank für das aktive Mitwirken bei sämtlichen Anlässen im Dorf aus. Er gab bekannt, dass im Mai die Wahl zum neuen Gesamtwehrkommandanten in Münchingen stattfindet.

Der Gesamtwehrkommandant der Feuerwehr Bonndorf, Hansjörg Ketterer, lobte die gute Zusammenarbeit. Alexander Müller, Abteilungskommandant aus Münchingen, gab bekannt, dass am 24. März eine Gesundheitsuntersuchung für die Atemschutzträger stattfindet. Volker Krems von der Bergwacht Wutach dankte für die Zusammenarbeit bei Proben und Einsätzen.