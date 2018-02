Bonndorf Feuerwehr Münchingen steht gut da

Auszeichnungen und Beförderungen stehen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Münchingen.

Münchingen (sbm) Sie leisten seit 40 Jahren aktiven Dienst in der Feuerwehrabteilung Münchingen, Georg Müller und Bernhard Scheuble. Für ihr langjähriges Engagement zum Schutze der Bevölkerung wurden sie nun vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Clemens Huber (St. Blasien) im Auftrag des Innenministeriums des Landes mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold und einer Urkunde ausgezeichnet.

Bei der Überreichung der Auszeichnung erinnerte Clemens Huber daran, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist, über einen so langen Zeitraum einer Hilfsorganisation anzugehören. Die Wehrmänner Torsten Banholzer, Philipp Müller, Andreas Scheuble und Christian Langenbacher haben in St. Blasien an einer Schulung zum Truppführer teilgenommen. Nach bestandenem Lehrgang wurden sie nun von Abteilungskommandant Alexander Müller und Gesamtwehrkommandant Andreas Kaiser zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Abteilungskommandant Alexander Müller hätte es gerne, wenn sich jemand als Obmann der Feuerwehrsenioren zur Verfügung stellen würde. Freude herrschte in den Reihen der Wehrmänner über deren Ausstattung mit neuen Uniformen durch die Gemeinde, in welchen man sich erstmals in der Hauptversammlung geschlossen präsentierte.

Alexander Müller gab Termine für 2018 bekannt: Am 15. März ist Kreisverbandsversammlung in Albbruck. Vom 27. April bis 1. Mai feiert die Feuerwehr in Bettmaringen ihr 150-jährigen Jubiläum. Am 4. Mai wird eine Floriansmesse in Eggingen gefeiert. Die Feuerwehrabteilung Boll feiert am 30. Juni ihr 50-jähriges Bestehen. Die Münchinger Wehrleute unternehmen am 7./8. Juli einen zweitägigen Ausflug. Im Herbst feiert die Feuerwehrabteilung Ewattingen ihr 150-jähriges Bestehen. Im Dezember steigt eine Nikolausparty.