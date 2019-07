von Gertrud Rittner

Bei einer Feier verabschiedeten die Kinder des St. Josef-Kindergartens Ewattingen die Erzieherin Ingrid Scheu aus Blumegg. Eröffnet wurde die Feier mit dem Lied „Heute liebe Ingrid gehst du in den Ruhestand“. Kindergartenleiterin Christina Frank gab einen kurzen Rückblick. 28 Jahre arbeitete Ingrid Scheu sehr engagiert im Kindergarten Ewattingen, davon 21 Jahre mit Susanne Kech zusammen. Christina Frank meinte, sie gehöre bereits zum Inventar des Kindergartens. Die Erzieherinnen überbrachten als Geschenk, eine CD mit Liedern von den Kindergartenkindern gesungen, ein selbst angefertigtes Buch sowie einen Gutschein ins Solemar nach Bad Dürrheim.

Pfarrer Fabian Schneider von der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach erinnerte zum Abschied an den Werdegang von Ingrid Scheu und die 45 Berufsjahre. Ihre Ausbildung machte sie in Königsfeld. Das Anerkennungsjahr absolvierte sie in Villingen. Ingrid Scheu bekam danach eine Stelle in Blumberg als Erzieherin. Bevor sie nach Ewattingen ging, hatte sie eine Teilzeitstelle in Lausheim. Pfarrer Fabian Schneider bemerkte, wie sehr sich die Zeiten in Fragen der Erziehung und Kindheit in den vergangenen Jahren verändert haben. Erzieherinnen unterstützen Eltern dabei, für das Wohl der Kinder zu sorgen. Er bedankte sich bei Ingrid Scheu für ihre Zeit in Ewattingen und wünschte ihr und dem Kindergarten Gottes Segen.

Viele Geschenke zum Abschied

Mario Isele von der Verrechnungsstelle Stühlingen ließ sich entschuldigen. In Vertretung der Gemeinde dankte Gemeinderat Erhard Graunke. Die Gemeinde sei stolz auf einen gut geführten Kindergarten. Er sprach die Erhöhung der Beiträge an, die aber im Rahmen der Unterbringung angepasst werden mussten. Wünsche der Kindergartenleiterin können meistens erfüllt werden. Von der Gemeinde erhielt Ingrid Scheu einen Blumengruß. Mit einem selbstverfassten Gedicht und zwei Apfelbäumchen verabschiedete sich die Elternbeiratsvorsitzende Anja Keller im Namen der Eltern. Nun wünschten die Kinder beim Abschiedslied noch einmal alles Gute.

Ingrid Scheu bedankte sich bei der Pfarrgemeinde, der Gemeinde, der Verrechnungsstelle, den Eltern, den Leiterinnen und nicht zuletzt bei den Kolleginnen. Sie sei gerne im Kindergarten Ewattingen gewesen. Nach einem Umtrunk, Kaffee und Zopf lud Christina Frank zum Familienfest des Kindergartens mit einer Dorfrallye ein.