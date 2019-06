von Gertrud Rittner

Seit ihrer Gründung 1995 hat sich die Firma Langenbacher Bau aus Münchingen zu einem gut funktionierenden Familienunternehmen mit zahlreichen Mitarbeitern entwickelt. Ende Mai hat nun Geschäftsführer Gerhard Langenbacher das Unternehmen an seinen Sohn Bernd Langenbacher übergeben – im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit allen Mitarbeitern der Firma.

Die Entwicklung

Als Gerhard Langenbacher sein Bauunternehmen am 1. März 1995 gründete, war allen in der Familie bewusst, dass jedes Familienmitglied seinen Teil zum Gelingen dieses Projekts beitragen muss. Zunächst arbeiteten lediglich vier Mitarbeiter für das Unternehmen, heute sind es 14 Personen. In den 24 Jahren seiner Zeit als Firmenleiter bildete Gerhard Langenbacher zahlreiche Lehrlinge aus. Während dieser Jahre errichteten die Arbeiter mit ihren Maschinen viele Gebäude. Nun galt der Dank Gerhard Langenbachers vor allem seiner Familie und den Mitarbeitern, die dies möglich gemacht haben. Es sei an der Zeit, das Unternehmen an seinen Sohn Bernd Langenbacher weiterzugeben.

Der Werdegang

Zunächst absolvierte er, so fasste es Bernd Langenbacher in seiner Ansprache zusammen, eine Ausbildung als Maurer. 1999 besuchte er die Meisterschule in Konstanz als Maurer- und Betonbaumeister. Seit 2015 arbeitet er sich in die kaufmännische Verwaltung des Betriebs ein. Sein Bruder Volker Langenbacher folgte ihm und begann eine Ausbildung als Maurer. Heute ist er als Polier und Vorarbeiter tätig. Die Firma sei gut aufgestellt, sagte Bernd Langenbacher, und er freut sich auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beschäftigten.

Gratulation

Lothar Zanotti, Obermeister der Bauwerksinnung Waldshut, gratulierte ihm zur Geschäftsübernahme und pflichtete ihm bei: „Bauen beginnt mit Vertrauen.“ Er dankte vor allem für die Ausbildungsarbeit im Unternehmen. Auch Alexander Graf und Christof Nägele von der Sparkasse Bonndorf überbrachten ihre Glückwünsche. Steuerfachmann Volker Jockers gab einen Überblick von der Firmengründung bis heute. In Vertretung der Gemeinde sprach Erhard Graunke und bezeichnete das Unternehmen als „Aushängeschild der Gemeinde“. Er wünschte sich, dass mehr Familien in der Gemeinde den Mut hätten, einen Betrieb zu gründen. Dies wäre dringend notwendig, damit sich Wutach weiter entwickeln könnte.