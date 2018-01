Bonndorf Dirigentin Tamara Winterhalder lobt das musikalische Niveau des Musikvereins Ewattingen

Kleine Änderungen im Vorstand gab es beim Musikverein Ewattingen. Bürgermeister Christian Mauch betont die große Bedeutung des Vereins für die Gemeinde.

Der Musikverein Ewattingen setzt in Zukunft weiterhin auf seine bewährten Zugpferde. So wurden in der Hauptversammlung bei den anstehenden Teilwahlen des Vorstands Karsten Metzler als stellvertretender Vorsitzender, Alexander Färber als Schriftführer und Lisa Thoma als Beirat in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstandsgremium als Beirat ist Eva-Maria Beringer für Alexander Glunk, der sich nach zehn Jahren in diesem Amt nicht mehr zur Wahl stellte.

Dirigentin Tamara Winterhalder zeigte sich mit den musikalischen Leistungen ihrer 51 Musiker während des vergangenen Jahres äußerst zufrieden. Ein großer Meilenstein für 15 Jungmusiker war im Herbst vorigen Jahres die Integration in die Stammkapelle, was gut gelang. Dies zeigte das Jahreskonzert in der Wutachhalle, bei dem sich der Musikverein als harmonischer Klangkörper präsentierte und die Zuhörer begeisterte.

Die Dirigentin lobte den guten Probenbesuch der Jungmusiker während der Integrationsphase, was dieser guttat. „Wir sind gemeinsam auf einem guten Weg“, sagte die musikalische Leiterin. Ihr macht die Dirigententätigkeit beim Ewattinger Musikverein Spaß: „Es ist mir eine große Freude, Dirigentin des Ewattinger Musikvereins zu sein, hier kann ich mich weiterentwickeln.“ Neben dem Jahreskonzert nannte sie das Frühlingskonzert mit der Stadtmusik Bonndorf und die Konzertreise nach Saarburg als weitere musikalische Meilensteine des vergangenen Jahres.

Wie nah Freude und Leid beisammen liegen, was immer wieder ein Anpassen des Repertoires erforderlich machte, zeigte die musikalische Begleitung bei zwei Musikerhochzeiten, darunter jene des Vorsitzenden Florian Keller und von Musikerin Nadine Zimmermann, sowie bei zwei Beerdigungen.

Mit 64 Proben bereiteten sich die Ewattinger Musiker auf 21 Auftritte (15 weltliche und sechs kirchliche) vor. Der durchschnittliche Probenbesuch lag bei 78 Prozent. Einen 100-prozentigen Proben- und Auftrittsbesuch konnte Karsten Metzler vorweisen. Auf 98 Prozent schaffte es Alexander Färber, mit 95 Prozent folgten Laura Barfod und Michael Keller. 92 Prozent erreichten Werner Rothmund und Gerhard Baumgärtner, 90 Prozent Günter Nosbüsch. Als besondere Auftrittstermine nannte Vorsitzender Florian Keller das Spielen von Weihnachtsliedern im Alten- und Pflegheim „St. Laurentius“ in Bonndorf und bei der Messfeier am zweiten Weihnachtsfeiertag in Ewattingen.

Bürgermeister Christian Mauch bezeichnete den Musikverein Ewattingen als einen der bedeutendsten Vereine in Wutach, in dem sich die Jugend wiederfindet. Er bescheinigte dem Verein, einen guten Klangkörper zu besitzen, welcher über eine hohe musikalische Qualität verfügt: „Es funktioniert einfach im Musikverein.“

Der Verein

Nach drei Abgängen und 15 Zugängen zählt der Musikverein aktuell 51 Mitglieder. Das Durchschnittsalter beträgt 29 Jahre. Die Formation „Bachtalmusikanten“ zählt 17 Musiker. Fünf Zöglinge befinden sich in musikalischer Ausbildung, 14 ehemalige Musiker sind Ehrenmitglieder. Termine: 28. April Frühjahrskonzert mit dem Musikverein Schwerzen, 8. bis 10. August Dorffest in Ewattingen, 8. Dezember Jahreskonzert mit der Stadtmusik Löffingen, 15. Dezember Doppelkonzert in Wolterdingen. Kontakt: Vorsitzender Florian Keller (Telefonnummer 07709/91 97 29, E-Mail: vorstand@musikverein-ewattingen.de).