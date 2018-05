Wutach-Münchingen Die erfolgreichen Turniertänzerinnen Leticia und Constancia Beck sind grazile Mädchen mit Ehrgeiz

Leticia und Constancia Beck tanzen für ihr Leben gern. Die jungen Münchingerinnen sind auch auf internationalen Turnieren erfolgreich.

Constancia und Leticia Beck tanzen. Nicht wie viele andere Mädchen ihres Alters allein in ihrem Zimmer vor dem Spiegel, sondern sportlich ehrgeizig bei internationalen Turnieren. Und das mit Erfolg. Beide waren schon Deutsche Meister, Leticia 2016 in der Kategorie Lateinamerikanische Tänze, Constancia 2017 in der Kategorie Standard. Demnächst messen sich die Schwestern bei den Bayerischen sowie Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften. Straff ist ihr derzeitiger Trainingsplan in der Waldshuter Tanzschule Tibelius.

Wie kommen Mädchen in diesem Alter zum Tanzsport? „Durch Zufall“, erzählt ihre Mutter Angelina Beck. Bei der Geburtstagsfeier einer Cousine lernten sie und ihr Mann vor sechs Jahren einen Tanzlehrer kennen. Rasch war das Interesse geweckt, vor allem bei den Töchtern. Constancia war damals fünf, Leticia gerade einmal vier Jahre alt. Tibelius begeisterte damals viele Kinder. Circa 200 Heranwachsende besuchten landkreisweit Tanzkurse. Fast 50 Kinder tanzten eine Zeitlang allein im Trainingsraum der Bonndorfer „Sonne“. Während die Begeisterungswelle bei vielen jungen Tänzern abebbte, war die Leidenschaft bei Constancia und Leticia ungebrochen. Übrig blieben zwölf Paare. Seither fährt Angelina Beck ihre Töchter zwei- bis dreimal wöchentlich zum Training nach Waldshut.

Die Eltern begleiten die Mädchen auch zu Turnieren. Meist sind die Austragungsorte so weit entfernt, dass übernachtet werden muss. Dass die Mutter Friseurin ist, ist ein großer Vorteil für die Mädchen. Denn sie werden für die Tanzwettkämpfe hübsch hergerichtet. Allein das Frisieren dauert 90 Minuten. Das Hobby der Töchter ist auch recht kostspielig. Zu den Fahrt- und Reisekosten kommen Kosten für angemessene Kleider und Schuhe, aus denen Zehn- und Elfjährige bekanntermaßen schnell wieder herauswachsen. „Glücklicherweise kann man die Sachen im Internet günstiger bestellen als im Fachhandel. Dort würden allein ein Paar Schuhe über 100 Euro kosten“, schildert Angelina Beck die Situation. Wobei so ein Paar Schuhe bald durchgetanzt ist, vor allem am Absatz.

So prinzessinnenhaft hübsch die jungen Tänzerinnen auch aussehen mögen, so unerbittlich hart ist ihr Sport. Die Wettbewerbsbedingungen für Nachwuchstänzer sind nicht immer das, was man gemeinhin als fair bezeichnen würde. In Ermangelung ausreichender Konkurrenz werden Kinder oder Jugendliche bei Turnieren zuweilen gemeinsam mit Erwachsenen gewertet. So waren die Mädchen mit ihren Tanzpartnern 2017 bei den Weltmeisterschaften in Österreich einzige Nachwuchstänzer. Also wurden sie gemeinsam mit den Erwachsenen gewertet. Dass dabei für Constancia und ihren Partner ein sechster und achter Platz, für Leticia und ihren Partner ein siebter und neunter herauskam, war durchaus bemerkenswert. In der Schweiz und in Deutschland gelten hingegen andere Richtlinien. Auch die Kleiderordnung ist verschieden. Mancherorts dürfen Kinder noch keine Tanzkleider tragen oder Glitzer ist beispielsweise erst ab zwölf Jahren erlaubt.

Mädchen haben es übrigens schwerer beim Paartanz, erzählen Leticia und Constancia. Während der Tänzer „nur“ führt, obliegen ihnen schwierige Schrittkombinationen und Drehungen. Während des Tanzes darf nicht miteinander geredet werden. Die Mädchen haben für solche Situationen allerdings kleine Tricks. Die wollen wir an dieser Stelle aber nicht verraten. Sie erzählen auch, dass es ihrer Meinung nach bei der Bewertung nicht immer mit rechten Dingen zugehe. „Bei den Bayerischen Meisterschaften haben die Kleinen zum Teil gestampft und waren nicht im Takt. Trotzdem wurden sie Erste“, macht Constancia ihrem Unmut Luft. „Wenn Schiedsrichterbewertungen zwischen dem ersten und fünften Platz schwanken, fragt man sich manchmal schon, wonach die sich richten.“

Mit derlei Frust müssen viele Sportler leben. Constancia und Leticia lassen sich die Freude am Tanzen davon nicht verderben. Am liebsten tanzen sie lateinamerikanisch – Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Paso doble oder Samba. „Das hat Schwung und Power“, schwärmen sie übereinstimmend. Stefan Erdmann, der ihnen am Rande der Deutschen Meisterschaften verschiedene Tipps gab, motivierte sie. „Er sagte uns, wir sollen ja nicht aufhören“, erzählen die Schwestern. Daran denken sie gar nicht. Constancia, die momentan die Realschule besucht, möchte später Tanzlehrerin werden. Leticia, die nach diesem Schuljahr auf das Gymnasium wechselt, träumt von einer Zukunft als Rechtsanwältin. Bis es soweit ist, wird ihre Sammlung von Pokalen und Medaillen bestimmt noch anwachsen.